Mesi fa la Toei Animation aveva annunciato che il manga Fuuto PI, sequel di Kamen Rider W: Fuuto Tantei sarebbe stato adattato in una serie anime, il cui lancio è attualmente previsto per l’estate 2022. Il progetto è nato per commemorare il 50° anniversario del franchise Kamen Rider. Finalmente è stata annunciata la data della première dell’anime Fuuto PI, ovvero il 1° agosto di quest’anno nonché una nuova key visual!

Tutte le informazioni sull’anime Fuuto PI

Yousuke Kabashima (character design, chief animation director di Uma Musume Pretty Derby) dirigerà l’anime allo Studio KAI con Ayataka Tanemura come assistente. Tatsuto Higuchi (Revue Starlight, Midnight Occult Civil Servants) è responsabile della composizione della serie assieme al creato del manga originale Riku Sanjō. Hidekazu Ebina (AMAZING STRANGER) sta disegnando i personaggi e funge anche come capo dell’animazione insieme a Sei Komatsubara. Yukiyoshi Shikiji, Kazuhito Tomonaga e Kenta Yokoya sono i principali animatori.

L’attore che ha interpretato Sōkichi Narumi/Kamen Rider Skull della serie live-action Kamen Rider W, Kouji Kikkawa, ha composto la nuovissima sigla Tsumi to Batsu to Angura (Crime, Punish-ment, and the Underground)e Mitsuru Matsuoka (Katsumi Daido/Kamen Rider Eternal del film Kamen Rider W: A to Z) ha scritto il testo e cantato le voci. L’unità strumentale “Big Gadgets ft.Aya Kamiki w TAKUYA” esegue la nuova canzone strumentale di apertura Private Eye.

Questa la key visual:

Il cast vede Makoto Furukawa nel ruolo di Ryū Terui, Mikako Komatsu nel ruolo di Akiko Narumi, Kouki Uchiyama nel ruolo di Filippo, Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Shotaro Hidari, Akira Sekine nel ruolo di Tokime e Daisuke Ono nel ruolo di Yukiji Bandō.

A proposito di Kamen Rider

Venuto alla luce per la prima volta con una serie televisiva nel 1971 di Shotaro Ishinomori, da allora ha generato serie di sequel, film, manga, e una robusta linea di giocattoli e merchandise multimiliardaria. Shotaro Ishinomori è ben noto per le sue altre creazioni, la serie manga Cyborg 009 e la serie di supereroi tokusatsu Super Sentai, che è stata poi adattata come Power Rangers.

Shin Kamen Rider uscirà a marzo 2023. Anno sta dirigendo, sceneggiando e producendo il film. Shotaro Ishinomori è accreditato come il creatore originale.

Hideaki Anno ha commentato con queste parole l’imminente uscita di Shin Kamen Rider: