Ve lo avevamo annunciato: la seconda parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo – Stone Ocean, adattamento anime del manga omonimo scritto e disegnato da Hirohiko Araki e sesta stagione della serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo sarebbe arrivata in tutto il mondo su Netflix il prossimo autunno 2022. Non avevamo però una data precisa almeno fino ad ora. JoJo – Stone Ocean Parte 2, che adatterà gli episodi da 13 al 24, uscirà ufficialmente il 1° settembre 2022!

Le Bizzarre Avventure di JoJo – Stone Ocean: manga e anime

Stone Ocean è la sesta serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo (leggete anche questo nostro articolo per scoprire di più sul manga) di Hirohiko Araki, edita su Weekly Shōnen Jump e raccolta in diciassette tankōbon dal 1º maggio 2000 al 4 luglio 2003.

Dove è ambientata la storia? L’intera serie è ambientata negli Stati Uniti d’America e racconta le avventure di Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo, che rimane vittima di un complotto ordito da un vecchio alleato di Dio Brando, finendo rinchiusa in un carcere di massima sicurezza in Florida. Si tratta dell’unica serie del manga nella quale il protagonista è di sesso femminile.

In Italia, Stone Ocean è stato pubblicato dalla casa editrice Star Comics prima in un formato contenente meno pagine rispetto alla versione originale, e poi rieditato dal giugno 2013 all’aprile 2014 in un formato bunkoban da undici volumi (recuperate la vostra copia su Amazon!)

Continuano le avventure della famiglia Joestar nella nuova edizione interamente riveduta e corretta di uno dei manga “generazionali” più epici dell’ultimo ventennio! La sesta serie si apre con un’ambientazione insolita: in una struttura penitenziaria della Florida viene scoperto un diario, scritto da Dio Brando, contenente le istruzioni per un potere così spropositato da accelerare il tempo e creare mondi paralleli! E questa volta il protagonista, della storia, detenuto proprio in quel carcere, sarà… una donna!

L’anime vede David Production ritornare a produrre la serie e Kenichi Suzuki è il regista responsabile del progetto. Toshiyuki Kato (il regista de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable, Thus Spoke Kishibe Rohan) dirige l’anime. Yasuko Kobayashi ritorna dalle precedenti serie per gestirne la composizione dell’anime e Masanori Shino (Black Lagoon, Gungrave, No Guns Life) è il character design. Shun’ichi Ishimoto (il regista capo per le animazioni de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Golden Wind) è il designer degli Stand. Yoshikazu Iwanami ritorna come responsabile del suono e Yugo Kanno ritorna come compositore delle musiche come nelle terza, quarta e quinta parte.