La DC Comics promuove la vaccinazione dei bambini attraverso una campagna speciale

La DC Comics ha deciso di fare la sua parte nella guerra contro il COVID-19, in particolare nella campagna vaccinale, creando materiali speciali per aiutare ad alleviare le paure dei bambini che ricevono il vaccino. Ma vediamo più nel dettaglio.

La DC Comics supporta la campagna vaccinale

Recentemente, la United States Food and Drug Administration ha autorizzato i vaccini COVID-19 per i bambini dai cinque agli undici anni. Senza ombra di dubbio questo è un ulteriore passo in avanti nella lotta contro la pandemia con milioni di bambini che saranno presto vaccinati. Per rendere l’esperienza un po’ meno traumatica per i piccoli, la DC Comics, in collaborazione con l’amministrazione Biden/Harris e la Children’s Hospital Association, pubblicherà materiali speciali progettati per promuovere il vaccino con i bambini e alleviare le loro paure.

Come si svolgerà la campagna? Durante i mesi di novembre e dicembre, ogni bambino dai 5 ai 12 anni che riceve un vaccino COVID-19 in un ospedale pediatrico riceverà una benda adesiva a tema DC, così come libri da colorare e di attività con personaggi DC. Inoltre, DC ha creato poster speciali da appendere negli atri degli ospedali pediatrici. Per aiutare a dare il via all’iniziativa, la First Lady Jill Biden si è recata al Texas Children’s Hospital, insieme a Wonder Woman e Superman, per incontrare i bambini che ricevono il vaccino.

Vi ricordiamo che dall’inizio della pandemia, la DC Comics ha avuto un ruolo attivo nel promuovere la consapevolezza del COVID-19, e tra le varie iniziative spicca Mask Up America, nella quale Frodo Baggins, Wonder Woman, Neo di Matrix e Rick di Casablanca e molti altri supereroi indossano tutti delle mascherini mentre l’America inizia a distribuire i vaccini contro il coronavirus.

Ora, i genitori sanno che le iniezioni possono essere un calvario comprensibile per i bambini. Usare personaggi come Superman, Batman e Wonder Woman per aiutare ad aumentare la consapevolezza contro il COVID-19 è un modo per placare qualsiasi paura che un bambino potrebbe avere nel farsi vaccinare.

Recuperate tutti e 4 i film di Superman su Amazon!