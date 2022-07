Al San Diego Comic-Con 2022 si torna a parlare de Gli Anelli del Potere, questa volta con l’occhio puntato verso la differenza tra Harfoots e Hobbit. Basata sull’omonima serie di libri fantasy di J. R. R. Tolkien, la serie di Prime Video si discosta molto dalla storia raccontata nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. La vicenda, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 2 settembre 2022, è ambientata migliaia di anni prima che Frodo e Sam partissero per il loro viaggio verso Mordor e racconta i fatti riguardanti la Seconda Era della Terra di Mezzo, senza tralasciare flashback di un periodo ancora più lontano: la Prima Era.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

La differenza tra Harfoots e Hobbit

Oltre a una serie di nuovi personaggi e alle versioni più giovani di quelli che abbiamo già conosciuto grazie a Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere presenta etnie diverse, tutte appartenenti alla Terra di Mezzo. Tra queste, gli Harfoot, antenati degli Hobbit: Sadoc Burrows (Lenny Henry) e Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), tra gli altri.

Gli Harfoots ne Gli Anelli del Potere

Durante il panel dedicato alla serie è emerso quanto gli Harfoots siano diversi da Frodo, Sam e gli altri Hobbit visti nella trilogia di Peter Jackson per un paio di motivi in particolare. A differenza degli Hobbit, gli Harfoot sono più migratori e seguono uno stile di vita più nomade. Non solo: preferiscono nascondersi di fronte agli elementi più oscuri che la Terra di Mezzo cela in sé. Questo non vuol dire che gli Harfoots non condividano somiglianze con gli Hobbit. Anzi, come questi ultimi, sono innamorati della musica, della danza e dell’umorismo leggero.

Tra l’altro, come ricorda screenrant.com, in realtà gli Harfoots non appartengono a una razza diversa da quella degli Hobbit. Nei romanzi fantasy di Tolkien infatti apprendiamo che il gruppo fa parte di un sottoinsieme già esistente, quello della famiglia degli Hobbit, suddivisa in tre stirpe principali: Harfoots, Stoors e Fallohides.

Ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere debutterà su Prime Video il prossimo 2 settembre. Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare le trilogie cinematografiche de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.