Dopo la conclusione della sua Fase Quattro, il Marvel Cinematic Universe è pronto a portare gli appassionati del franchise nel prossimo segmento del complesso mondo cinematografico degli eroi della Casa delle Idee. Ad inaugurare la Fase Cinque sarà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, prima pellicola che dovrebbe mostrare finalmente il multiverso in modo più concreto, considerato che a oggi questo atteso elemento del franchise è stato marginalmente scalfito in film come Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In attesa di rivedere in azione sul grande schermo il piccolo eroe interpretato da Paul Rudd, in queste ora è stata rivelata la durata di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La durata di Ant-Man and the Wasp: Quantumania inverte la recente tendenza del Marvel Cinematic Universe

Dal finale di Avengers: Endgame, il franchise ha iniziato un progressivo percorso di rinnovamento del proprio pantheon supereroico, tra addii celebri come quelli di Iron Man e Cap o l’entrata in scena di nuove figure. Scott Lang è uno dei pochi personaggi comparsi in precedenza a esser ancora considerato una delle presenza essenziali del nuovo corso del Marvel Cinematic Universe, aspetto che è stato anche affrontato con la tipica ironia del personaggio all’interno del trailer del film stesso.

Come abbiamo visto anche nelle più recenti pellicole del Marvel Cinematic Universe, i nuovi capitoli del franchise tendono ad avere una durata piuttosto importante, un tratto del nuovo corso marveliano che spinge a chiedersi quale sarà la durata di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le due precedenti pellicole del piccolo Vendicatore avevano avuto una durata che sfiorava le due ore, 117 minuti per Ant-Man e 118 minuti per Ant-Man and the Wasp, ma questo traguardo, stando a quanto rivelato in queste ore da Fandango, sarà superato da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che dovrebbe attestarsi sui 125 minuti.

Pur stabilendo un record per i film di Ant-Man, la durata prevista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non riesce a rivaleggiare con i minutaggi delle ultime uscite del franchise. La Fase Quattro ci ha abituati a una progressiva dilatazione dei tempi narrativi dei film del Marvel Cinematic Universe, a partire da Black Widow (134 minuti) e confermando queste durate con i successivi capitoli, con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (132 minuti) e Eternals (156 minuti). Un approccio che potrebbe motivare anche una certa ritrosia nei confronti di questi film, ma anche le successive pellicole dedicate ad eroi più centrali della saga non sembrano avere invertito questa tendenza, se ripensiamo alla durata di Spider-Man: No way Home (148 minuti), Doctor Strange nel Multiverso della Follia (126 minuti), Thor: Love and Thunder (119 minuti), arrivando alla durata di ben 161 minuti per Black Panther: Wakanda Forever.

La scelta di ricondurre la durata di Ant-Man and the Wasp: Quantumania a un minutaggio più contenuto potrebbe rivelarsi indicativo di come i Marvel Studios stiano prendendo in considerazione le osservazioni dei fan, come lasciava intendere la surreale scena meta-narrativa vista nel finale di She-Hulk: Attorney at Law. La recente esperienza di Black Panther: Wakanda Forever ha mostrato come la durata eccessiva di una storia possa rivelarsi controproducente ai fini di una convincente resa su schermo, dilatando eccessivamente i tempi e causando negli spettatori una sensazione di stanchezza nei confronti del film stesso. L’inversione di rotta presa con Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe essere un buon segno in tal senso, un segnale che se trovasse conferma anche nel successivo film, Guardians of the Galaxy vol. 3, si rivelerebbe una prova di maturità da parte dei Marvel Studios.

