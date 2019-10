La famosa invasione degli orsi in Sicilia: per voi due clip in esclusiva

Vi mostriamo due clip esclusive di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, lungometraggio animato di Lorenzo Mattotti

In vista della sua uscita nelle sale italiane La famosa invasione degli orsi in Sicilia si mostra in esclusiva con due featurrette, in grado di dare un’assaggio di questo film di animazione.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è un film di animazione di Lorenzo Mattotti basato sull’omonimo romanzo illustrato in rima di Dino Buzzati. La storia segue l’impresa di Re Leonzio, il Grande Re degli orsi che, in seguito ad un inverno particolarmente rigido, decide di condurre i suoi orsi tra gli uomini. Il Re sarà spinto a valle anche dalla necessità di cercare suo figlio Tonio, scomparso ormai da tempo.

Presentato per la prima volta al Festival di Cannes 2019, nella sezione Un Certain Regard, il lungometraggio animato ha riscosso da subito apprezzamento di critica e pubblico per via del suo stile personale e fiabesco che, grazie all’utilizzo grafico del colore, rielabora lo stile delle illustrazioni originali di Buzzati, coniugandole allo stile sofisticato tipico delle illustrazioni di Mattotti.

L’edizione italiana del film, prodotta da Prima Linea Productions, Indigo Film, Rai Cinema e distribuito da BiM Distribuzione, vedrà un doppiaggio d’eccezione con la partecipazione di nomi importanti della scena attoriale italiana come Toni Servillo (Leonzio), Antonio Albanese (Gedeone), Linda Caridi (Almerina), Corrado Guzzanti (Salnitro), Andrea Camilleri (Vecchio Orso), Corrado Invernizzi (Il Granduca) e Maurizio Lombardi (Professor De Ambrosiis).

Trattandosi di una storia ambientata in Italia con una connotazione geografica precisa, il doppiaggio italiano ha permesso agli attori un lavoro di caratterizzazione dei personaggi molto accurato, ispirato alla commedia dell’arte e al teatro popolare, con inflessioni e giochi dialettali.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia sarà nelle sale italiane a partire dal 7 novembre 2019. In occasione della prossima Lucca Comics & Games sarà possibile assistere all’anteprima speciale venerdì 1 novembre 2019.