Una delle serie di punta del panorama HBO si appresta a concludersi. Stiamo parlando di Succession, show che dal 2018 a oggi ha raccontato sul piccolo schermo i giochi di potere della famiglia Roy, proprietaria della società di successo Waystar RoyCo. La serie terminerà con la quarta stagione e il trailer diffuso in rete nei giorni scorsi promette una conclusione da non perdere.

Trailer e data di uscita di Succession 4

Il video mette in risalto il nuovo piano dei fratelli Roy, Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook), che progettano di sabotare il padre e strappargli le redini del potere. Kendall propone di collaborare con i loro più grandi nemici, Stewy Hosseini (Arian Moayed), Sandi Furness (Hope David) e Nan Pierce (Cherry Jones). Succession 4 arriverà il 26 marzo e sarà composta da 10 episodi (in Italia va in onda su Sky). Questa la sinossi ufficiale:

La vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco al visionario tecnologico Lukas Matsson si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita sismica provoca angoscia esistenziale e divisione familiare tra i Roy, che prevedono come saranno le loro vite una volta completato l’affare. Ne consegue una lotta per il potere, mentre la famiglia valuta un futuro in cui il proprio peso culturale e politico è fortemente ridotto.

L’idea di concludere Succession con la quarta stagione era balzata alla mente del suo creatore, Jesse Armstrong, già nel 2021. Lo show ha anche trionfato agli Emmy di quest’anno come “miglior serie drammatica” mentre Matthew Macfadyen, interprete di Tom Wambsgans, è stato premiato come “miglior attore non protagonista in una serie drammatica”.