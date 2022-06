Il 30 e il 31 maggio è andata in onda in prima serata alle ore 21:25 su Rai 1 La Fortuna, la prima serie tv diretta dal Premio Oscar Alejandro Amenábar, adattamento del graphic novel Il tesoro del Cigno Nero scritto e disegnato da Guillermo Corral e Paco Roca, maestro del fumetto spagnolo contemporaneo. La serie è stata resa disponibile anche sulla piattaforma streaming . Scopriamo di cosa si tratta.

La Fortuna: l’adattamento del graphic novel di Paco Roca

Uscito nel 2020 per Tunué, Il tesoro del Cigno Nero (recuperatelo su Amazon) racconta il ritrovamento del più grande tesoro marino di tutti i tempi. Da qui prende le mosse il racconto del caso reale vissuto dal diplomatico Guillermo Corral e sapientemente trasformato in un graphic novel d’avventura mozzafiato da Paco Roca.

Anche l’adattamento tv, La Fortuna, parte proprio dal tesoro che Frank Wild trova all’interno di una nave spagnola affondata dalla marina britannica nelle acque portoghesi nel 1804. A chi spetta questo tesoro? Agli USA perché l’ha recuperato un americano, o alla Spagna? Alex Ventura un giovane diplomatico, si ritroverà suo malgrado alla testa di una missione per recuperare il tesoro sottratto da Wild. Ad aiutarlo una funzionaria pubblica Lucia e un avvocato americano appassionato di storie di pirati Jonas Pierce. La storia raccontata porterà lo spettatore, e il lettore, non solo alla scoperta di questo tesoro ma anche degli intrecci amorosi e degli intrighi attorno al caso diplomatico per sfociare in una spy story internazionale appassionante.

La Fortuna è una produzione originale del colosso AMC in co-produzione con Movistar+ con un cast di assoluto rilievo tra cui spicca Stanley Tucci. Del cast fanno parte Stanley Tucci, Ana Polvorosa, T’Nia Miller e Clarke Peters, fra gli altri.

Originariamente composta da 6 episodi di circa 45 minuti l’uno. In Italia La Fortuna è stata trasmessa su Rai 1 in due sole serate a partire dalle 21.25.

Qui sotto il trailer ufficiale: