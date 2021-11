La Francia dichiara “guerra” ad Amazon per proteggere le librerie indipendenti

In Francia, sembra che siano ormai prossimi alcuni importanti cambiamenti relativi ad Amazon: il Parlamento francese ha infatti imposto un prezzo minimo di spedizione per proteggere le librerie indipendenti. Durante il lockdown il ministro della Cultura francese, Roselyne Bachelot, aveva lanciato un appello ai lettori della nazione di non comprare libri dalle piattaforme online, mentre con questa nuova legge si è deciso di proteggere le piccole librerie in una maniera ancora più incisiva.

La tariffa minima di consegna, non ancora resa nota in veste ufficiale, dovrebbe entrare in vigore durante il 2022, cosa questa che costringerà di fatto Amazon a cambiare il costo delle consegne dei libri, fissate al momento a soli 0,01 centesimi di euro. Proteggere i libri e il loro commercio è quindi diventato un importante argomento di discussione in Francia, visto e considerato che anche il presidente Emmanuel Macron non ha mai nascosto il fatto che la lettura è una priorità assoluta del popolo d’oltralpe, cosa questa che ha permesso l’estensione degli orari di apertura delle biblioteche.

Proteggere quindi i libri e i librai sta contribuendo a preservare 3500 librerie indipendenti, cosa questa che non dovrebbe danneggiare più di tanto un mercato che su Amazon muove centinaia di migliaia l’euro l’anno. Al momento, nessun’altra nazione europea sta ventilando l’idea di seguire il modello francese (Italia inclusa), cosa questa che rassicurerebbe circa la volontà del libero mercato online di muoversi secondo le sue regole precise. Quella con Amazon è quindi una vera e propria battaglia da parte del Parlamento francese, visto che nulla esclude che la legislazione che fisserebbe un prezzo minimo per la consegna dei libri (decisione a cui Amazon si è sempre opposta) potrebbe non essere l’unica strategia per affrontare il problema. Se volete fare incetta di libri e affini sul noto portale di commercio online, date pure un’occhiata alle offerte che trovate in catalogo.