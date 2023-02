Le speculazioni avviate nel 2015 si sono tramutate in realtà nel corso degli anni. Su Apple TV+ è infatti in arrivo Tetris, biopic sulla vita di Alexey Pajitnov, creatore del videogame più celebre di tutti i tempi. In queste ore è stato diffuso il primo trailer del film che sembra essere un misto di thriller e azione. Taron Egerton, star di Kingsman, vestirà i panni del video designer olandese Henk Rogers, che per primo si è assicurato i diritti per distribuire il gioco su console.

I giochi hanno inizio nel trailer del film su Tetris

Basato su una storia vera, Tetris racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Si tratta di un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo. Il film arriverà sulla piattaforma di streaming il 31 marzo.

Le voci attorno alla realizzazione di un film su Tetris giravano dal 2015, ma sono diventate più insistenti nel 2020. Il film è stato prodotto e finanziato dalla Marv Films di Matthew Vaughn, compagnia produttrice del film Rocketman, in cui Taron Egerton ha interpretato Elton John guadagnandosi un Golden Globe, in collaborazione con AI Film di Leonard Blavatnik. Il regista, Jon S. Baird, ha in precedenza diretto film de calibro di Stanlio & Ollio (2018), pellicola basata sugli ultimi anni di vita del duo comico Laurel e Hardy, con protagonisti Steve Coogan e John C. Reilly rispettivamente nei panni di Stan Laurel e Oliver Hardy. Jon S. Baird ha anche lavorato con artisti del calibro di Martin Scorsese, Danny Boyle, Jim Carrey, Mick Jagger e Terence Winter.