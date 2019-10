La Guerra dei Mondi diventa una serie TV per BBC, ecco il primo trailer

BBC ha rilasciato il primo trailer de La Guerra dei Mondi, adattamento TV del classico romanzo di fantascienza di H.G. Wells. Concepita come una miniserie suddivisa in tre parti, lo show sarà ambientato nell’Inghilterra edoardiana – pochi anni dopo la pubblicazione del romanzo di Wells – e racconterà in maniera piuttosto fedele la lotta di […]

BBC ha rilasciato il primo trailer de La Guerra dei Mondi, adattamento TV del classico romanzo di fantascienza di H.G. Wells. Concepita come una miniserie suddivisa in tre parti, lo show sarà ambientato nell’Inghilterra edoardiana – pochi anni dopo la pubblicazione del romanzo di Wells – e racconterà in maniera piuttosto fedele la lotta di sopravvivenza della Terra dell’invasione Marziana.

Questa la sinossi del progetto:

Ambientato nell’Inghilterra edoardiana, questo nuovo adattamento del romanzo di H.G. Wells — la prima invasione aliena nella storia della letteratura — segue George (interpretato da Rafe Spall) e la sua partner Amy (Eleanor Tomlinson) mentre tentano di sfidare la società e iniziare una vita insieme. Rupert Graves è Federico, il fratello maggiore di George, e Robert Carlyle interpreta Ogilvy, astronomo e scienziato. La Guerra dei Mondi racconta la loro storia mentre affrontano il crescente terrore di un’invasione aliena, in lotta per la propria vita contro un nemico oltre la loro comprensione.

Serializzato per la prima volta nel 1897, La Guerra dei Mondi verrà pubblicato come romanzo stand alone solo l’anno successivo, venendo ciclicamente ristampato da allora. Raccontato dalla prospettiva di un narratore senza nome, la storia si apre con gli astronomi sulla Terra che osservano quelle che sembrano essere esplosioni sulla superficie di Marte, attraverso i loro telescopi. Poco dopo, quello che sembra essere un meteorite che cade sul pianeta, si rivelerà essere in realtà una capsula che ospita al suo interno grandi alieni tentacolati. Le creature, che non vengono in pace, usano le loro macchine da combattimento treppiedi per distruggere gran parte della città di Woking e dei suoi dintorni con i loro raggi di calore e fumo nero velenoso. Le forze militari della Gran Bretagna si dimostrano impotenti di fronte alla tecnologia più avanzata degli alieni, e ben presto Londra cade vittima dell’invasione. Quale speranza per l’umanità?

La miniserie de La Guerra dei Mondi verrà trasmessa da BBC entro la fine dell’anno.