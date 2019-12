La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione in arrivo il gioco de La Guerra dei Mondi

Pendragon Game Studio ha annunciato l’uscita di La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione, gioco da tavolo ispirato al classico della fantascienza di H.G.Wells.

La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione sarà un gioco da tavolo 1 contro 1, umani contro alieni, dove i giocatori saranno impegnati in un conflitto coinvolgente e senza esclusione di colpi. Recentemente tornata sotto la luce dei riflettori grazie alla grazie alla miniserie TV BBC, La Guerra dei Mondi narra l’invasione della Gran Bretagna da parte dei marziani. Al romanzo di Wells, negli anni, sono stati dedicati diversi adattamenti televisivi, cinematografici e persino radiofonici.

Durante ogni partita di La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione, i giocatori dovranno amministrare le proprie risorse per rinforzare le proprie truppe con lo scopo di respingere l’invasione (gli umani) e portare avanti l’offensiva (gli alieni). Il gioco da tavolo de La Guerra dei Mondi richiederà abilità e strategia, necessari a reagire prontamente al continuo mutamento dello scenario bellico. Ciò sarà possibile grazie alla componente asimmetrica di deckbuilding: saranno infatti le carte dei mazzi di gioco a determinare, di volta in volta, i diversi avvenimenti.

Il gioco da tavolo sarà caratterizzato da illustrazioni ispirate al romanzo e gli eventi di gioco seguiranno l’invasione da parte di Tripodi e UFO nelle regioni della Gran Bretagna, tuttavia l’edizione italiana di La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione conterrà anche l’espansione Mare d’Irlanda, al cui interno potrete trovare una mappa aggiuntiva, nuove carte e nuove dinamiche di gioco per le due fazioni.

La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione sarà disponibile nei primi mesi del 2020, Pendragon Game Studio rilascerà ulteriori informazioni a ridosso della data di pubblicazione.