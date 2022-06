In occasione della live Twitch del 27 giugno a tema LGBTQIA+, la casa editrice J-POP ha annunciato due nuovi manga che usciranno nei prossimi mesi! Di quali si tratta? Scorriamoli subito!

La J-POP annuncia due nuovi manga!

Fatti (ancora più) forza, Nakamura! di Syundei è l’atteso sequel della dolce commedia scolastica con protagonista l’impacciato

Nakamura.

Questa la sinossi:

Il timidissimo sedicenne Nakamura ha finalmente trovato il coraggio di rivolgere la parola al suo amato compagno di classe, Hirose. I due ora sono diventati amici ma, quando vede Hirose scambiare tocchi e gesti confidenziali con altri, il povero Nakamura rischia che la testa gli esploda! Perché non può esserci lui in quel quadretto? Povero ragazzo, essere così vicino alla persona che ti piace può essere una tortura tanto quanto osservarlo da lontano, se lui non ricambia i tuoi sentimenti… Su, Nakamura, fatti (ancora più) forza! Dopo il successo dell’esilarante primo volume, proseguono con un nuovo one shot le irresistibili avventure del goffo protagonista di Syundei, ancora una volta in bilico tra Boy’s love e commedia.

Dopo Oltre le Onde, Yuki Kamatani ritorna con un nuovo manga, Hiraeth wa Tabiji no Hate, in cui ci porta in un toccante racconto di viaggio e scoperta di sé stessi, dove i ricordi passati e quelli futuri si intrecciano per dare un senso alla volontà di vivere.

Questa la sinossi: