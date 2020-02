La Leggenda dei Cinque Anelli, Fantasy Flight annuncia due nuove uscite per il gioco di ruolo

È di un paio di giorni fa l’annuncio da parte di Fantasy Flight Games di due nuove uscite per il gioco di ruolo Legend of the Five Rings, pubblicato in Italia da Need Games! con il titolo di La Leggenda dei Cinque Anelli, di cui potete leggere le nostre recensioni del Manuale Base e del Kit del Game Master.

I due nuovi prodotti annunciati per La Leggenda dei Cinque Anelli saranno Celestial Realms, un manuale d’espansione che fornirà informazioni su altri regni dell’esistenza, e Wheel of Judgement, un modulo d’avventura che coinvolgerà i giocatori nelle macchinazioni e nei piani di diavoli ed esseri celesti.

Celestial Realms vanta tre capitoli pieni di informazioni sul lato spirituale della vita nell’Impero di Smeraldo de La Leggenda dei Cinque Anelli, capitoli che coprono la cosmologia dei Reami degli spiriti e i ruoli del Clan della Fenice come custodi dell’anima del Rokugan. Con nuove opzioni per i giocatori e spunti di avventura sparsi ovunque, dall’introduzione del Clan del Centopiedi alle spade ancestrali appartenenti a ciascuno dei Grandi Clan, questo libro di espansione di centoquarantaquattro pagine a colori è una risorsa indispensabile sia per i Game Master sia per i giocatori.

Wheel of Judgment è l’avventura perfetta per La Leggenda dei Cinque Anelli da abbinare a Celestial Realms. Un’avventura progettata appositamente per personaggi deceduti, Wheel of Judgment porterà gli eroici samurai da Meido, il regno dell’attesa, in un lungo viaggio diverso da qualsiasi altro abbiano mai affrontato, guidandoli attraverso i regni celesti per dare la caccia all’influenza corruttiva del Jigoku e forse, se saranno fortunati, per tornare in vita nel Ningen-dō.

Celestial Realms avrà un costo di $ 39,95, mentre Wheel of Judgment avrà un costo di $ 19,95. L’uscita di entrambi i prodotti è prevista per il secondo quarto del 2020.