Diffuso in rete il nuovo trailer di Pinocchio, attesissimo adattamento per il piccolo schermo diretto dal regista premio Oscar Guillermo del Toro. Una nuova iterazione animata, basata sulla celebre fiaba di Carlo Collodi, più matura e per certi versi filosofica: tra le fonti di ispirazione per il regista vi è anche Frankestein. Il film uscirà in alcuni cinema selezionati a novembre e su Netflix il 9 dicembre.

Il nuovo trailer del Pinocchio di Guillermo del Toro

La voce narrante del trailer è quella di Ewan McGregor, scelto per interpretare il Grillo Parlante. Nel cast troviamoanche David Bradley in quelli di Geppetto e Gregory Mann al suo debutto in quelli di Pinocchio. Il film del regista messicano sarà ben diverso tra gli altri progetti in circolazione, su tutti quello targato Disney e con Tom Hanks nei panni di Geppetto. Del Toro ha preferito raccontare la storia di un burattino con burattini, garantendo al personaggio e all’arco narrativo degli intenti spirituali e filosofici.

Questa la sinossi del film: Ispirato alla famosa fiaba di Carlo Collodi, questo musical in stop motion segue le straordinarie avventure di un bambino di legno portato magicamente in vita da un desiderio del padre. Ambientato durante l’ascesa del fascismo nell’Italia di Mussolini, il film di Del Toro è una storia d’amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all’altezza delle aspettative del padre.

Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar Tilda Swinton. Il film è stato presentato in anteprima al BFI London Film Festival di Londra, ottenendo reazioni molto positive dalla critica. Guillermo del Toro ha ammesso in diverse interviste di aver impiegato ben 15 anni per cercare di portare il pupazzo di legno sullo schermo.