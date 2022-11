Con un comunicato stampa Wizards of the Coast Italia ha reso noto che a partire dal 25 novembre “La Maledizione di Strahd”, una storia horror gotica per un gruppo da quattro a sei avventurieri di livello 1–10 sarà disponibile nei negozi, in italiano.

La Maledizione di Strahd, l’iconica avventura per Dungeons and Dragons è disponibile in italiano

L’ambientazione principale dell’espansione è Barovia, una terra oscura e misteriosa, che giace all’ombra del castello di Ravenloft. Sotto nuvole tempestose, il vampiro Conte Strahd von Zarovich osserva il tetro paesaggio dal suo balcone. All’orizzonte, nota un gruppo di avventurieri, ed ecco, sono invitati a cena… Questa agghiacciante avventura è diventata un titolo familiare per gli appassionati di Dungeons & Dragons ed è una delle avventure di Dungeons and Dragons più popolari mai pubblicate. Con personaggi iconici, luoghi terrificanti e tutta la spaventosa atmosfera dell’horror gotico, La Maledizione di Strahd è un’esperienza unica per ogni fan di D&D.

Questo manuale include l’avventura oltre a tutte le ulteriori informazioni che descrivono in dettaglio le terre intorno a Castel Ravenloft e svelano di più sull’oscuro passato del signore del castello, il vampiro Strahd. Il volume include anche:

29 mostri terrificanti da usare per gli incontri;

terrificanti da usare per gli incontri; Sei nuovi oggetti magici da impugnare contro le creature di Barovia;

da impugnare contro le creature di Barovia; Tabelle, mappe dettagliate e PNG unici per aiutare qualsiasi Dungeon Master a condurre questa avventura horror

Master e giocatori d’Italia potranno vivere una delle avventure più famose dell’ultima edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo nella propria lingua: 256 pagine ricche di prove e pericoli che sapranno mettere alla prova anche il più valoroso degli eroi. Potete trovare la vostra copia a questo link amazon. Affidati al tuo buon senso e tieni gli occhi ben aperti: Barovia ti aspetta!