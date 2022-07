In Stranger Things 4 abbiamo visto Argyle (e non solo), il personaggio interpretato da Eduardo Franco e amico di Jonathan, fumare della marijuana. Ora un sito web che si occupa di recensire i vari tipi di erba ha analizzato questa variante, chiamata nella versione originale Purple Palm Tree Delight e inesistente sul mercato al giorno d’oggi, almeno per il momento.

Argyle in Stranger Things 4

La marijuana di Argyle in Stranger Things 4

Leafly, il sito di recensioni sulla marijuana, ha approfondito la storia e gli effetti collaterali di tale varietà, sostenendo che vi sia una stretta correlazione tra il tipo di erba e la Russia: “Alla fine degli anni ’70 l’Unione Sovietica aveva sperimentato gli estratti di cannabis ad alto contenuto di THC per il proprio programma di ‘MK Ultra‘”. Queste le parole di Leafly:

Successivamente l’Unione Sovietica abbandonò il progetto, proprio come fecero gli americani con il ceppo statunitense G-13. Questa variante ibrida, di alta qualità e ricca di THC, è scomparsa da un laboratorio di ricerca russo ed è arrivata in Canada tramite semi trasportati da un disertore. Più tardi, la CIA vendette di nascosto quella che divenne cannabis Purple Palm Tree Delight come parte di un’operazione nazionale anticomunista. Gli Stati Uniti negli anni ’80 diedero a questo tipo di cannabis il soprannome Purple Palm Tree Delight.

Dunque, dato gli effetti di sedazione mostrati in Stranger Things 4 da Argyle e l’ambientazione della storia negli anni ’80, è evidente che l’uso di Purple Palm Tree Delight sia un riferimento a tale sperimentazione. Tra l’altro, è bene ricordare (ma chi se lo dimentica?! Povero Hopper!) che gran parte della quarta stagione della produzione si svolge in Russia. Nulla pare essere stato lasciato al caso dai fratelli Duffer, insomma.

Come abbiamo visto in Stranger Things 4, questa tipologia di erba è perfetta per combattere lo stress. A riguardo, Leafly ha affermato che in effetti quando “i pazienti hanno bisogno di una marijuana medica scelgono Purple Palm Tree Delight per alleviare i sintomi associati alla “corsa su quella strada, correndo su quella collina“, facendo così riferimento alla canzone di Kate Bush Running Up That Hill, grazie alla quale nel quarto episodio della nuova stagione Max si salva dalle grinfie di Vecna. Non solo: questa variante ibrida può anche aiutare “nella corsa da un Demogorgone e nella gestione dello stress post-traumatico che solo il Sottosopra può creare“.

