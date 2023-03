Per quanto affascinante, la cultura mandaloriana è uno degli aspetti più critici della complessa continuity di Star Wars. All’interno del rinnovato Canon, la regolamentazione della cronologia del franchise nata con l’uscita di Il risveglio della Forza, la cultura mandaloriana è stata introdotta in The Clone War e in Star Wars: Rebels, creando le basi per la canonizzazione di questa popolazione divenuta ora centrale in The Mandalorian. Prima di questa regolamentazione, la definizione dei mandaloriani era stata protagonista di alcune celebri stori dell’Universo Espanso della saga, ora noto come Legends, ma come accaduto in passato per altri personaggi, anche questi tratti del Legends sembrano esser destinati ad arrivare nel Canon in the Mandalorian. La necessità di definire al meglio la cultura mandaloriana rende particolarmente appetibile questa ricchezza cultura del Legends, come dimostra la scelta di mostrare un riferimento ai mandaloriani del Legends in The Mandalorian 3: la Maschera di Mandalore.

La cultura mandaloriana potrebbe giovare della presenza della Maschera di Mandalore in The Mandalorian 3

Non è un caso che sia proprio la terza stagione di The Mandalorian a riportare in auge la radica cultura dei mandaloriani, considerato come lo stesso Din Djarin sia impegnato in un viaggio di riscoperta della propria essenza culturale, come espiazione per aver tradito il Credo del suo clan, la Ronda della Morte. Nel tentativo di redimersi agli occhi del suo clan, Din si reca sul devastato mondo natala dei mandaloriani, per effettuare un rituale di espiazione che prevede la sua immersione nelle Acque Viventi, per rinnovare la sua devozione al Credo. In questa sua ricerca verso la redenzione, Din si addentra tra le rovine di Sundari, la capitale di Mandalore, passando tra le vestigie della sua cultura. Questo comprensibile richiamo al retaggio mandaloriano di Din Djarin rinsalda la sensazione che The Mandalorian 3 ci mostrerà aspetti sinora inediti di questa leggendaria cultura, ma ripensando anche al trailer di questa stagione non possiamo fare a meno di chiederci se la trama attingerà in modo evidente alla tradizione mandaloriana del Legends.

A far sorgere questo sospetto, è la scena del trailer in cui Din Djarin prende in mano con incredibile delicatezza un’antica maschera mandaloriana particolarmente familiare ai lettori dei comics del Legends di Star Wars. Non sarebbe il primo caso di introduzione di elementi del Legends nel Canon, come abbiamo visto in precedenza tramite il recupero di personaggi molto amati come Thrawn o la menzione alla cultura dei Rakata, alieni citati in Knights of the Old Republic, popolare videogames considerato Legends, menzionati sia in Andor che in Star Wars: Rebels. Nel caso della cultura mandaloriana, tuttavia, la necessità di dare vita a una vera e propria struttura sociale e storica non si può limitare alla semplice menzione di particolari dettagli, concepibili più come easter eggs per gli appassionati, ma richiede una struttura più solida e ragionata. La presenza di un corpus narrativo articolato, sviluppatosi in anni di storie, rappresenta una ricchezza che non possiamo limitare a relegare a semplice what if…?, ma può presentarsi come un’ispirazione per i nuovi narratori del franchise.

Questo potrebbe essere una chiave di lettura intrigante per mostrare in The Mandalorian 3 la Maschera di Mandalore. Nei fumetti Legends, questa maschera era parte dell’elmo del Mand’alor, il condottiero capace di unire i clan mandaloriani sotto un’unica guida. In quelle che erano note come la Guerre Mandaloriane, questa maschera era divenuta una presenza familiare, capace di installare il timore nelle truppe della Repubblica e spingendo i Jedi ad affrontare con particolare attenzione questo condottiero spietato. Considerata la fama e la caratterizzazione del Mand’alor, per una serie che si prefigge di creare un ritratto epico e approfondito della società mandaloriana riuscire a creare una mitologia culturale che vada oltre alla Darksaber e identifichi una figura leggendaria anche tramite la sua armatura, elemento focale nell’identità dei mandaloriani, rappresenta un’occasione da non perdere, rendendolo anzi parte integrante della costruzione di una delle culture più appassionanti e amate del franchise.

