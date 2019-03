La mini torre di controllo Lego, il souvenir da Singapore che non ti aspetti

Se passate per l'aeroporto di Singapore potreste riceve in regalo il set esclusivo Lego della mini torre di controllo .

Avete in programma un viaggio a Singapore in questo periodo? Se la risposta è si, sappiate che, insieme ai vari souvenir da riportare a casa, potreste mettere le vostre mani da collezionisti su un pezzo dell’aeroporto in formato Lego, grazie al set esclusivo Changi Airport Mini ATC Tower.

Si tratta di un’edizione limitata esclusiva della torre di controllo dell’omonimo aeroporto ed è stato realizzato dal LEGO Certified Professional Nicholas Foo. Chi desiderasse entrarne in possesso non dovrà fare altro che spendere almeno 80$ di Singapore in prodotti Lego presso il pop up store LEGO Certified dell’aeroporto Chang.

La Changi Airport Mini ATC Tower sarà disponibile fino ad esaurimento scorte e limitata a due set per cliente.

Questo set esclusivo nasce dalla necessità di Bricksworld, il franchising locale specializzato in Lego che ha in concessione la licenza dei LEGO Certified store per Singapore, di generare interesse e promuovere il loro negozio situato all’interno dell’aeroporto.

Quindi se state per partire per Singapore sappiate che potrete trovare il pop up LEGO Certified store presso il terminal 3 e che questo può essere raggiunto, anche dagli altri terminal, seguendo il percorso luminoso che li collega una volta superati i controlli di sicurezza dell’aeroporto di Changi.