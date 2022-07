Thor: Love and Thunder è arrivato nelle sale il 6 luglio scorso, e tutti abbiamo notato cambiamenti importanti nel fisico di Chris Hemsworth: è difficile non notare il grande lavoro fatto per ottenere quei muscoli; un allenamento iniziato durante la pandemia da Covid e mai terminato, anche se qualcuno non è molto felice del nuovo fisico di Chris Hemsworth: la moglie dell’attore, per esempio, sostiene che ora i suoi muscoli siano davvero troppo sviluppati. Il protagonista di Thor: Love and Thunder, durante un’intervista con USA Today, ha parlato di Elsa Pataky, sua moglie nella vita reale, rivelando che la donna non ama particolarmente i “nuovi” bicipiti sporgenti di Chris Hemsworth.

Il fisico di Chris Hemsworth

La moglie di Chris Hemsworth contro il fisico di Thor

L’attore, nel corso della suddetta chiacchierata, ha spiegato come si sia lanciato nell’allenamento senza fare altro, dedicandosi al suo corpo di continuo, anche oltre il tempo stabilito con il suo allenatore. L’interprete di Thor ha pensato solo alla famiglia e ad allenare i suoi muscoli in vista del nuovo film Marvel di Taika Waititi, così da avere il fisico perfetto per il suo personaggio. D’altronde, lo abbiamo visto anche tramite i social: ogni volta che ne aveva la possibilità faceva movimento. Dai suoi video di allenamento selvaggio, mostrati durante la pandemia, abbiamo visto che non si accontentava di portare a termine esercizi mirati, ma svolgeva anche attività diverse dalla palestra. Tra questi, trasportare enormi pneumatici per rimorchi lungo il suo vialetto. Insomma, il risultato c’è, ma di seguito Chris Hemsworth ci svela cosa pensa moglie del suo nuovo fisico:

Mia moglie ha detto: ‘Bleh, è ​​troppo’. Molti dei miei amici maschi invece approvano il cambiamento, mentre un sacco di amiche e di parenti mi dicono ‘che schifo.’

Secondo quanto riportato da comicbook.com, anche Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder, ha commentato la massa muscolare di Chris Hemsworth:

È pazzesco quanto Chris sia diventato muscoloso per questo film. È già enorme, ma quando ho visto le sue braccia, erano due volte più grandi del normale e larghe quanto la mia testa. Gli allenatori e tutti gli altri mi chiedono: ‘come fa?’ In realtà è tutto naturale.

Restando in tema “muscoli”, ricordiamo che anche Natalie Portman ha dovuto sottoporsi a un allenamento di quattro mesi, definito dall’attrice “divertente”, per diventare Mighty Thor.

Ho lavorato con un’allenatrice, Naomi Pendergast, per circa quattro mesi prima delle riprese, e poi ovviamente durante tutto il film. Abbiamo fatto molto allenamento con i pesi e mangiato molti frullati proteici. Ho fatto anche allenamenti con i pesi massimi per la prima volta. Era molto fisico, quindi abbiamo lavorato per migliorare sia l’agilità che la forza. L’allenamento ti aiuta a entrare nel personaggio. È decisamente cambiato il modo in cui mi muovo. Cammini in modo diverso; ti senti diverso.

