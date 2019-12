La Mosca Film Collection, l’intera saga in un cofanetto super!

Koch Media Italia ha recentemente comunicato una new entry nel suo catalogo di cult horror, chiamata Midnight Classic. Stiamo parlando de La Mosca Film Collection, una collection che racchiude tutte le pellicole della saga.

Midnight Classic, per chi non lo sapesse, racchiude al suo interno tantissime saghe che hanno segnato intere generazioni di appassionati e non del settore cinematografico. L’annuncio de La Mosca Film Collection non fa altro che impreziosire questa grande raccolta.

Gli interessati troveranno all’interno di questa edizione una serie interminabile di contenuti speciali, oltre alle pellicole originali:

L’esperimento del dottor K. (The Fly, 1958) diretto da Kurt Neumann

La vendetta del dottor K. (Return of the Fly, 1959) diretto da Edward Bernds

La maledizione della mosca (Curse of the Fly, 1965) diretto da Don Sharp

La mosca (The Fly, 1986) diretto da David Cronenberg

La mosca 2 (The Fly II, 1989) diretto da Chris Walas

Come se non bastasse, sarà presente un booklet di 24 pagine, una cartolina da collezione e ricchi contenuti extra suddivisi su diversi dischi, ovvero:

Disco numero 1

Commento audio sottotitolato di David Hedison e David Del Valle

Biografia di Vincent Price

Acchiappamosche: catturare un classico

Cinegiornale Fox

Trailer

Disco numero 2

Trailer

Disco numero 3

Commento audio sottotitolato del regista David Cronenberg

Il museo di storia naturale di Brundle

Test film: effetti speciali

Scene tagliate

Scene estese

Press Kit

Teaser & Trailer

Spot TV

Disco numero 4

Commento audio sottotitolato del regista Chris Walas e dell’archivista storico del film Bob Burns

Finale alternativo

Scena tagliata

Masterclass del compositore con Christopher Young

Diario di produzione del film

Dietro le quinte di “La mosca 2”

Confronto tra storyboard e film

Galleria immagini

Teaser

Disco numero 6

La paura della carne: il making of di “La Mosca”

Trasformazioni: documentario retrospettivo su “La Mosca 2”

The fly papers: documentario sul più spaventoso insetto mai volato a Hollywood

Vi ricordiamo che La Mosca Film Collection sarà disponibile dal 12 dicembre 2019 in due formati, vale a dire DVD e Blu-ray.