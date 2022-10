Uno dei ruoli più iconici di Brendan Fraser è stato senza ombra di dubbio quello del capitano Rick O’Connell nel franchise La Mummia, arrivato nelle sale nel 1999. Brendan interpretò il ruolo per ben tre volte, l’ultima delle quali fu nel 2008 con il film La Mummia: La tomba dell’Imperatore Dragone. Intervistato di recente ai microfoni di Vanity Fair, l’attore si è detto disponibile a girare un nuovo capitolo della saga e ha spiegato perchè, a sua setta, il reboot abbia fallito al box-office.

La Mummia, Brendan Fraser a ruota libera sulla possibilità di un quarto film e sul reboot

“Onestamente non so in che modo possa funzionare, ma sarei aperto all’idea di un nuovo film se qualcuno si presentasse con la giusta idea” ha dichiarato Brendan Fraser sulla possibilità di un quarto capitolo. Parlando invece del reboot con Tom Cruise, l’attore ha citato la mancanza di elementi divertenti come causa scatenante del suo fallimento. “Era un film horror troppo diretto, non c’era divertimento. La Mummia dovrebbe essere un’adrenalinica corsa da brivido, non un’esperienza terrificante e spaventosa. Ma posso riconoscere come sia difficile riuscirci, ci ho provato per ben tre volte”. Il reboot diretto da Alex Kurtzman è uscito nelle sale nel 2017 e avrebbe dovuto dare il via a un vero e proprio Dark Universe targato Universal, poi stroncato sul nascere. Nel film appare anche Russell Crowe nei panni del dottor Henry Jekyll.

Dopo anni di limbo produttivo Brendan Fraser è tornato alla ribalta con The Whale, diretto da Darren Aronofsky. Il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno, accogliendo consensi positivi di critica e pubblico. L’interpretazione di Brendan, nello specifico, è stata accolta con una grande standing ovation al termine della proiezione. Ma non è tutto, perchè l’attore reciterà anche nel nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, assieme a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Jesse Plemons. Brendan avrebbe dovuto debuttare nel mondo della DC nei panni di Firefly in Batgirl, ma il film è stato cancellato dalla Warner.