La Nemesis atterra anche in Italia grazie a Cranio Creation

Cranio Creation ha annunciato di essere al lavoro sulla localizzazione e successiva distribuzione del gioco da tavolo Nemesis, successo Kickstarter a firma Adam Kwapinski finanziato in meno di quattro minuti il giorno del suo lancio raggiungendo poi la notevole cifra finale di 3.458.699€ con più di 30.000 sostenitori del progetto.

Nato dalla collaborazione fra Awaken Realms e Rebel, publisher già noti per la realizzazione di altri prodotti di successo quali “The War of Mine: The Board Game“, “The Edge Dawnfall” e “Lord of Hellas” , Nemesis porterà sui tavoli dei giocatori italiani un gioco horror a tema fantascientifico in cui scopo dei partecipanti alla parità sarà molto “semplicemente” quello di fuggire disperatamente dagli artigli di alieni assassini per tentare di sopravvivere!

Il prodotto si propone come un semi-cooperativo a obiettivi segreti da uno a cinque giocatori dove ogni partecipante alla partita si troverà ad impersonare un membro dell’equipaggio dell’astronave Nemesis in viaggio nello spazio profondo verso il pianeta Terra.

Il viaggio, ovviamente, non si svolgerà senza problemi sino al suo termine ma tutto lo staff a bordo verrà risvegliato improvvisamente dal criosonno nel quale è immerso a causa della rilevazione dei sistemi di sicurezza di attacco perpetuato da una specie aliena.

Ogni elemento della squadra avrà quindi sia l’ovvio obiettivo primario di portare a casa la pelle riuscendo a condurre l’astronave intatta sul pianeta Terra ma assolvendo ma anche un secondo compito “personale” che potrebbe però non essere sempre compatibile con quello degli altri e quindi portare ad una situazione di scontro fra giocatori.

Il gioco uscito dalla campagna Kickstarter è attualmente in spedizione verso i backer che hanno sostenuto il progetto di crowdfunding ed arriverà poi nella sua versione retail in tutti i negozi italiani. La distribuzione del prodotto Kickstarter sarà seguita direttamente da Rebel mentre la diffusione sul mercato italiano dell’edizione retail sarà gestita da Cranio Creation.

La data effettiva di arrivo sugli scaffali dei negozi nostrani non è ancora stata annunciata ma sicuramente sarà nell’imminente 2019. Anche chi non ha potuto partecipare alla raccolta fondi originale potrà quindi portarsi a casa la scatola di questo prodotto dal grande impatto grafico che catapulterà i giocatori in una oscura ed inquietante ambientazione popolata da alieni e pericoli mortali.

Il prezzo della edizione base del prodotto (extra compresi) nella sua edizione Kickstarter era di c.a. 80€ a cui si dovevano aggiungere circa 35€ di spese di spedizione; non si hanno dettagli attualmente sul prezzo a cui verrà rilasciato da Cranio Creation.