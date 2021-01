La ninna nanna di Wandavision è stata tradotta

La ninna nanna cantata da Wanda nel terzo episodio di Wandavision è stata tradotta dal sokoviano all’inglese.

Attenzione: In questa news faremo riferimento a personaggi ed eventi del nuovo episodio di Wandavision, potreste quindi imbattervi in qualche spoiler.

L‘episodio 3 di Wandavision, intitolato “Now in Color“, vede Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, cantare la ninna nanna tradizionale sokoviana ai gemelli, figli suoi e di Visione. Durante l’episodio, tuttavia, non c’è traduzione per la ninna nanna in alcuna lingua, tuttavia, secondo The Direct, una traduzione sarebbe stata inserita in Disney + nei sottotitoli in portoghese. Il web non ha certo tardato a tradurre la canzone dal portoghese all’inglese [che noi a nostra volta vi traduciamo in italiano]:

Ho aspettato per te E questo giorno è arrivato. Il mio cuore è diventato una casa piena di luce, piena di luce.

Sebbene nella serie TV sia menzionato il fatto che Wanda Maximoff sia originaria di Sokovia, un paese inventato parte dell’Universo Cinematografico Marvel, è la prima volta che la lingua compare in Wandavision. Inolte è la prima volta che, nel corso della serie, Wanda ricorda qualcosa che sia precedente al matrimonio con Visione e al loro trasferimento a Westview.

Quando Wanda entrò a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel in Avengers: Age of Ultron, il personaggio, in lingua originale, aveva un forte accento sokoviano. Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson, che nel film interpreta il fratello gemello di Wanda, Pietro, per prepararsi al meglio inventarono la lingua sokoviana assieme al loro allenatore di dizione. Nel corso del tempo, tuttavia, l’accento di Wanda è diventato sempre meno evidente. Scritto da Jac Schaeffer e diretto da Matt Shakman, Wandavision vede Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlett Witch, Paul Bettany in quello di Visione, Randall Park in quello dell’Agente Jimmy Woo, Kat Dennings nel ruolo di Darcy Lewis, Teyonah Parris in quello di Monica Rambeau e Kathryn Hahn nei panni di Agnes.