La celebre mascotte SEGA ha vissuto una vera e propria rinascita in ambito mediatico negli ultimi anni e il suo successo non si fermerà con i film usciti al cinema. Durante la Geeked Week di Netflix è stata mostrata la nuova clip di Sonic Prime, serie animata in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma.

La nuova clip di Sonic Prime

Pochi i dettagli attorno alla trama. Sappiamo soltanto che il mitico riccio blu si imbarcherà in un viaggio multiversale dove incontrerà vecchie e nuove conoscenze. Nel video in questione Sonic interagisce con Big the Cat e Froggy, personaggi ben noti ai fan del franchise.

Il progetto sarà gestito da Man of Action Entertainment, responsabili già di altre produzioni come Ben 10 e Big Hero 6. La serie sarà realizzata con una grafica in 3D che ricorda molto quella dei videogame e composta da 24 episodi.

meet Big the Cat and Froggy

SONIC PRIME coming soon to Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/997Gq03S5e — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

Il direttore del reparto animazione di Netflix, Dominique Bazay, si è espresso così, riguardo la serie e il franchise di Sonic:

“Sonic è un personaggio amato e occupa un posto speciale nel cuore di tutti, compreso il mio. Ho passato molte ore in sua compagnia da bambino ed è un privilegio poter portare questo personaggio che tutti conoscono e amano in una nuova avventura con Netflix, una piattaforma che può godere di una generazione di fan fedeli e fan nuovi di zecca in tutto il mondo.”

Dopo il grande successo dei primi due film in live action, Paramount Pictures e SEGA hanno infatti già confermato un terzo capitolo, in arrivo nel 2023, e una serie spinoff incentrata sul personaggio di Knuckles, che uscirà su Paramount+. Il primo film aveva incassato oltre 300 milioni di dollari al box-office, ricevendo apprezzamenti da critica e pubblico, fattore da non sottovalutare per un film tratto da un franchise videoludico.