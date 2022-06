Durante la Geeked Week di Netflix, andata in scena giorni fa, è stata mostrata una nuova clip di Wendell and Wild, film animato che il duo composto da Jordan Peele e Keegan-Michael Key è riuscito a vendere alla piattaforma di streaming.

La nuova clip di Wendell and Wild

Il video sembra richiamare le atmosfere di Coraline e Nightmare Before Christmas, con ambientazioni chiaramente ispirate ai film di Tim Burton. Wendell e Wild è una commedia che racconta la storia di due demoni fratelli che devono fronteggiare il loro più acerrimo nemico, il demone Sister Helly, e i suoi due accoliti, le capre Kat e Raou.

A dirigere il film animato ci penserà proprio dal regista di Coraline, Henry Selick, segnando il suo ritorno in grande stile. Key e Peele presteranno le rispettive voci ai due fratelli. Nel cast vocale anche Angela Basset, James Hong e Tamara Smart.

#WendellAndWild sliding into #GeekedWeek the way Kat slides into paranormal activity pic.twitter.com/9oksx2ArEl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

In una recente intervista Selick ha spiegato di aver parlato con Jordan Peele per un suo possibile coinvolgimento all’interno del progetto, rimanendo colpito dal suo entusiasmo e dalla voglia di collaborare nelle vesti di produttore, scrittore e doppiatore.

Wendell and Wild arriverà su Netflix a ottobre. Nel frattempo vi ricordiamo che Jordan Peele si è fatto la nomea di grande regista con Get Out e Us, due film horror che hanno utilizzato le tematiche sociali e razziali come utile struttura narrativa. Adesso c’è attesa per il suo nuovo film, Nope.

Nope vedrà il regista riunirsi con il premio Oscar Daniel Kaluuya, protagonista di Get Out, e con Keke Palmer e il candidato all’Oscar Steven Yeun nei panni di residenti in un terreno isolato della California che si trovano a dover fare i conti con una scoperta fuori dal normale. L’uscita è fissata al 22 luglio.