La nuova serie TV Battlestar Galactica non sarà un reboot, lo dice Esmail

Ieri vi abbiamo dato la notizia del ritorno del franchise legato a Battlestar Galactica, dicendovi che Sam Esmail è a lavoro sul reboot della serie e che la a narrazione di questo secondo remake avrebbe dovuto seguire il filone classico, quindi ambientato nel settimo millennio, ci saranno le Dodici Colonie dove gli umani sono costretti a vivere in conflitto con i Cyloni.

Bene, Esmail afferma, invece, che il nuovo Battlestar Galactica non sarà un reboot e lo fa direttamente sul suo profilo Twitter.

BSG fans, this will NOT be a remake of the amazing series @RonDMoore launched because… why mess with perfection? Instead, we’ll explore a new story within the mythology while staying true to the spirit of Battlestar. So say we all!

