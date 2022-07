Dragon Ball Super – Super Hero, il nuovo film basato sull’anime campione d’incassi e diretto da Tetsuro Kodama, è pronto a debuttare solo al cinema il prossimo settembre: è stata infatti confermata la data di uscita italiana. La pellicola, lo ricordiamo, vede la supervisione del creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, anche sceneggiatore e character design del nuovo capitolo della saga.

Dragon Ball Super Hero

La potenza di Dragon Ball Super Hero solo al cinema: confermata la data di uscita italiana

Prima di addentrarci brevemente nella storia di Goku e gli altri personaggi del manga originale, potete leggere la sinossi ufficiale di seguito:

L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

Super Hero è prodotto da Toei Animation Co. e da Crunchyroll, in accordo con Sony Pictures Entertainment e Aniplex Giappone, etichetta sotto Sony Music Entertainment (Giappone) Inc., entrambe sotto la guida di Sony Group Corporation.

Il fenomeno Dragon Ball è iniziato nel 1984 quando Akira Toriyama ha esordito su Weekly Shonen Jump della Shueisha. Ben presto il manga è diventato un’icona che vanta più di dieci anni e mezzo di pubblicazione. Da allora, la sua popolarità è cresciuta sempre più, portando al record stratosferico di 260 milioni di copie vendute nel mondo.

La fama di Dragon Ball è aumentata quando la serie ha dato vita all’anime che tutti conosciamo e ai suoi vari spin-off animati, nonché film, giochi e gadget. Ora, trentotto anni dopo il lancio del manga, Dragon Ball continua la sua corsa con il nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero, in uscita solo al cinema dal 29 settembre, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Per restare in tema, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare le action figure di Dragon Ball Super, tra cui Goku Super Saiyan 4!