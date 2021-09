La premiere di No Time to Die oggi in diretta su Facebook

L’attesa è finita. No Time to Die, l’ultimo film dedicato al personaggio di James Bond (l’ultimo con Daniel Craig nei panni dell’agente segreto 007), esce oggi 28 settembre a Londra. Nei cinema italiani potremo vederlo dal 30 settembre, ma intanto possiamo goderci la premiere di No Time to Die che verrà trasmessa a livello mondiale su Facebook!

La premiere di No Time to Die oggi su Facebook

I fan di James Bond di tutto il mondo potranno vedere la premiere dell’ultimo film che lo vede protagonista attraverso la piattaforma social Facebook. Secondo quanto riportato da Variety, Facebook si è assicurato l’accesso al tappeto rosso dal vivo alla Royal Albert Hall di Londra e trasmetterà l’evento sia su Facebook che attraverso Oculus Venues, per rendere l’esperienza più immersiva possibile.

La premiere si terrà dalle 17:30 alle 19:05, orario di Londra. A condurre la presentatrice Clara Amfo.

I fan, per tutta la durata della premiere di No Time to Die, potranno commentare in diretta e inviare domande. Inoltre Facebook ha assicurato che saranno abilitati anche i sottotitoli.

Anna Higgs, responsabile delle partnership di intrattenimento per il Nord Europa di Facebook, ha commentato:

Questa è senza dubbio una delle uscite cinematografiche più attese degli ultimi due anni e il 25° film dell’amato franchise globale. Con le restrizioni COVID ancora in vigore, è stata una priorità per noi lavorare con il team di Bond per garantire che i fan di tutte le nostre piattaforme siano in grado di godersi i preparativi con gli amici e le comunità – ovunque si trovino nel mondo.

No Time to Die: a proposito del film

No Time to Die è prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. È interpretato da un cast di star del calibro di Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek e Naomie Harris, oltre a Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch. Fukunaga ha preso parte anche alla stesura della sceneggiatura assieme a Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis e Robert Wade.

Il film si svolge cinque anni dopo la cattura di Ernst Stavro Blofeld. James Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. Viene però avvicinato dal suo amico e ufficiale della CIA Felix Leiter, che gli chiede aiuto nella ricerca di Valdo Obruchev, uno scienziato scomparso. Quando diventa evidente che Obruchev è stato rapito, Bond deve affrontare un cattivo i cui piani potrebbero vedere la morte di milioni di persone.

A voi fan della saga dell’Agente 007, suggeriamo di comprare il cofanetto completo da collezione dedicato a James Bond disponibile su Amazon!