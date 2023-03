L’atteso ritorno del Mando su Disney Plus si è finalmente concretizzato con L’Apostata, prima puntata di The Mandalorian 3 in cui il bounty hunter mandaloriano più amato dai fan di Star Wars intraprende una nuova avventura. Come abbiamo visto nella nostra caccia agli easter egg della serie, durante il viaggio nell’iperspazio verso Navarro, mentro Mando dorme, il piccolo Grogu vede delle strane ombre viaggiare al fiaco della N-1 di Din Djarin, che attirano la sua attenzione. I fan della saga, specialmente delle serie animate, hanno riconosciuto queste gigantesche creature, iniziando a domandarsi cosa i purrgil possano rappresentare in The Mandalorian 3.

La presenza dei purrgil in The Mandalorian 3 potrebbe aprire nuovi scenari per i poteri della Forza

Nella continuity di Star Wars, l’iperspazio viene considerato come un altro piano della realtà dove le leggi della fisica funzionano in modo diverso, consentendo di percorrere vaste distanze in tempi irrisori. Tolte queste informazioni, sappiamo ben poco dell’iperspazio, un’ignoranza che in tempi recenti è stata solo parzialmente ridotta grazie a L’Alta Repubblica, ciclo narrativo in cui l’iperspazio e le sue potenzialità hanno un ruolo centrale. Soprattutto, viene svelato come alcuni Jedi possiedano dei particolari poteri della Forza legati proprio all’iperspazio, un dettaglio che, grazie alla presenza dei purrgils in The Mandalorian 3 potrebbe far emergere alcuni poteri di Grogu.

Come detto, durante il viaggio verso Navarro Grogu intravede le ombre dei purrgylls mentre la N-1 è nell’iperspazio. La sensazione è che il piccolo Jedi abbia percepito la presenza di queste creature. I purrgyls sono una sorta di gigantesca balena spaziale, considerati una razza semi-senziente capace di entrare nell’iperspazio per compiere le proprie migrazioni. Stando a quanto raccontato nel Canon del franchise, furono proprio i purrgyls a solleticare la curiosità degli scienziati, che studiando queste creature svilupparono la tecnologia dei viaggi iperspaziali, che in seguito vennero seguiti dai primi esploratori iperspaziali, sfruttando i loro flussi migratori per raggiungere le regioni più sperdute dell’Orlo Esterno.

Pur esordendo in live action in The Mandalorian 3, i purrgils hanno fatto la loro prima apparizione in Star Wars Rebels. Considerati da molti viaggiatori come un pericolo per la navigazione, considerata la loro tendenza ad avvicinarsi alle astronavi in transito, i purrgyls riuscirono a stabilire una sorta di connessione con Ezra Bridger, il giovane Jedi al centro della serie animata. Tramite la Forza, Ezra non riuscì solamente a comprendere i purrgyls, ma stabilì un rapporto tale che, nel finale della serie animata, queste creature risposero al richiamo di Ezra per attaccare a sorpresa la nave del Grand’Ammiraglio Thrawn.

La presenza dei purrgil in The Mandalorian 3 diventa quindi un dettaglio importante per la continuity della serie. Se da un lato rappresentano un potenziale gancio all’annunciato ritorno di Ezra Bridger in Ahsoka, ma dall’altro possono confermare l’idea che i Jedi siano dotati anche di poteri che li legano all’iperspazio e alle creature che popolano questa realtà.

