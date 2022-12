Todd Phillips ha mostrato la prima immagine di Joker 2, dopo aver annunciato che sono iniziate le riprese del film, il cui titolo originale sarà Joker: Folie à Deux. Il verso di Joker sta andando avanti mentre la Warner Bros. Discovery sta lavorando a un sequel del film DC vincitore dell’Oscar. Anche se i DC Studios stanno ancora apportando dei cambiamenti nel DC, il franchise di Joker di Phillips resterà intatto.

Pronto a tornare alla regia di Joker: Folie á Deux, Phillips ha annunciato sulla sua pagina Instagram che le riprese sono ufficialmente iniziate. Il regista ha anche fornito un primo sguardo al film, mostrandoci il Principe Clown del Crimine in una location alquanto familiare…

La prima immagine di Joker 2

Da un'immagine ufficiale del film di Joker

La produzione di Joker: Folie á Deux sta avendo luogo a Los Angeles e dovrebbe terminare all’inizio del 2023. Mentre molti dettagli della trama sono ancora avvolti nel mistero, ci sono alcune curiosità confermate su Joker: Folie á Deux. Una delle più grandi aggiunte al sequel è Lady Gaga, che sarà Harley Quinn. Questo significa anche che la musica avrà un ruolo molto importante nel film, trasformandolo in un vero e proprio musical. Sarà la prima volta che un film DC tenterà questa strada.

Qui di seguito, ecco prima immagine di Joker 2: condivisa dallo sceneggiatore e regista Todd Phillips, che ci mostra Arthur Fleck nella inquietante cornice dell’Arkham Asylum:

Zazie Beetz, che ha interpretato Sophie Dumond nel primo film di Joker, riprenderà il suo ruolo. Finora, a parte Phoenix, Beetz è l’unico membro del cast del primo film che tornerà in Joker: Folie á Deux, ma ci saranno diversi nuovi attori, come Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawtey e Jacob Lofland, i cui ruoli, però, sono al momento ancora sconosciuti. Nonostante i numerosi tagli al budget in corso presso Warner Bros. Discovery, il budget di Joker: Folie á Deux sarà il doppio rispetto al film originale.