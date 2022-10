La quarta stagione di DanMachi, l’anime basato sulla serie di light novel di Fujino Ōmori e Suzuhito Yasuda, intitolata Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IV New Arc: Labyrinth Arc (Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka IV Shinshō Meikyū-hen ), proseguirà in un nuovo arco narrativo già a gennaio dell’anno prossimo. Pubblicato un video promozionale.

Il pv del secondo arco narrativo della quarta stagione di DanMachi

Il nuovo arco narrativo della quarta stagione si intitola Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IV Late Arc: Disaster (Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka IV Shinshō Yakusai-hen) e uscirà il 5 gennaio 2023.

Nei nuovi episodi faranno il debutto nuovi personaggi: Astraea interpretata da Mai Nakahara, Alise Lovell interpretata da Yumiri Hanamori, Gojōno Kaguya con la voce di Sayaka Senbongi, Lyra interpretata da Ayaka Suwa, Noin interpretata da Maki Kawase, Neze Rankett con la voce di Asuna Tomari, Asta interpretata da Hikaru Tohno, Celty Srowa interpretata da Rina Kawaguchi, Iska Bra interpretata da Yūki Hirose, Ryana interpretata da Saki Kosaka e Maryū con la voce di Akira Sekine.

Per quanto riguarda lo staff ritorna il regista Hideki Tachibana, il supervisore della sceneggiatura della serie Hideki Shirane, il character designer Shigeki Kimoto, il direttore del suono Jin Aketagawa, il compositore musicale Keiji Inai, le compagnie di produzione EGG FIRM e SB Creative, e lo studio di animazione J.C. Staff. Inoltre, l’autore originale Ōmori si unisce formalmente allo staff dell’anime come supervisore della sceneggiatura della serie insieme a Shirane.

Dalla prima parte della quarta stagione torna il direttore artistico Jeong Ryeon Kim (Moon Flower), il color key artist Tomomi Andō, il direttore della fotografia e del compositing Shingo Fukuyo e Kentarou Tsubone che si occupa del montaggio.

Qui sotto potete guardare il video promozionale:

DanMachi: anime e light novel

La prima stagione dell’anime ha debuttato nell’aprile 2015 con 13 episodi, mentre la seconda stagione ha debuttato nel luglio 2019 con 12 episodi. Le stagioni hanno adattato rispettivamente i primi 5 e i successivi 3 volumi della light novel. La terza stagione, trasmessa da ottobre a dicembre 2020, ha trasposto gli eventi raccontati dal volume 9 al volume 11. La quarta stagione ha debuttato il 22 luglio.

Le prime stagioni sono tutte disponibili insieme a È sbagliato cercare di incontrare un ragazzo in un Dungeon, Sword Oratoria e il film DanMachi – La freccia di Orione, su Anime Generation.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Per quanto riguarda la serie di ligh novel e il manga derivato sono in corso per la casa editrice J-POP.