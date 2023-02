In attesa della terza stagione di The Mandalorian, in arrivo a marzo su Disney+, sembra proprio che i lavori sul continuo della serie siano già partiti a gonfie vele. In una recente intervista al programma francese BFMTV INSIDE, infatti, lo showrunner Jon Favreau ha dichiarato di aver già scritto la quarta stagione in modo da rendere la storia più coesa.

Jon Favreau ha già scritto la quarta stagione di The Mandalorian

La quarta stagione è già stata scritta. Dobbiamo sapere la direzione in cui andare per poter raccontare una storia coesa e completa. Avevamo programmato tutto dall’inizio assieme a Dave Filoni e poi abbiamo iniziato a scrivere ogni episodio. Ho scritto la quarta durante la post-produzione della terza perchè, a mio modo di vedere, deve essere la continuazione di un’unica grande storia.

In attesa di saperne di più, questa è invece la sinossi della terza stagione di The Mandalorian: Il viaggio del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continua. Un tempo solitario cacciatore di taglie, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica nel guidare la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incrocerà la strada di vecchi amici e nuovi avversari, mentre lui e Grogu continueranno il loro viaggio.

Quando il 1° marzo The Mandalorian tornerà su Disney+, avremo quindi modo di ritrovare vecchie conoscenze. Sappiamo già del ritorno di Bo-Katan Kryze (Katee Sachkoff), che avrà un ruolo centrale, e che rivedremo sia Greef Karga (Carl Weathers) che l’Armaiolo (Emily Swallow), mentre un nuovo ruolo potrebbe esser affidato al Moff Gideon di Giancarlo Esposito. In precedenti capitoli della dimensione seriale di Star Wars hanno fatto la loro apparizione volti particolarmente amate della saga, come Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Luke Skywalker (Mark Hamill) e Boba Fett (Temuera Morrison), il che può farci sperare di incontrare nuovamente questi personaggi nella terza stagione di The Mandalorian.

L’offerta di Disney+