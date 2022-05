Ve lo avevamo annunciato: True Detective, la serie crime investigativa ideata da Nic Pizzolatto sta ufficialmente per tornare e lo farà con una quarta stagione attualmente in sviluppo, sempre presso HBO, intitolata Night Country. Sembra proprio che quest’ultima abbia trovato la sua protagonista! Secondo quanto riportato da Deadline la protagonista de la quarta stagione di True Detective sarà nientemeno che Jodie Foster.

Jodie Foster protagonista de la quarta stagione di True Detective

True Detective: Night Country è incentrata sulle detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro, che cercano di risolvere il caso di sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal, scomparsi senza lasciare traccia, quando la lunga notte d’inverno cade a Ennis, in Alaska. La coppia dovrà affrontare l’oscurità che porta dentro di sé e scavare nelle verità tormentate che giacciono sepolte sotto i ghiacci eterni.

Jodie Foster interpreterà la detective Liz Danvers. Questo è il primo ruolo televisivo importante per la Foster da adulta. L’attrice, che aveva 12 anni quando ha recitato in Taxi Driver, da bambina ha partecipato a serie come Gunsmoke, Io e miei tre figli e allo spin-off televisivo della ABC Paper Moon, ma non ha più avuto un ruolo da protagonista sul piccolo schermo dal 1975. Ha tuttavia partecipato come doppiatrice in serie come Frasier, The X-Files e The Simpsons e ha diretto episodi televisivi come Orange Is The New Black, Black Mirror e Loop.

La quarta stagione di True Detective verrà prodotta da Barry Jenkins, mentre Issa López sarà sceneggiatrice assieme ad Alan Page Arriaga, produttrice e regista del pilot. Nel team della produzione anche Adele Romanski, Mark Ceryak e Anonymous Content, assieme a Jodie Foster come produttrice esecutiva.

Vi ricordiamo che True Detective, creata e scritta da Nic Pizzolatto, è andata in onda per tre stagioni tra il 2014 e il 2019 su HBO. La terza stagione ha avuto come protagonisti Mahershala Ali e Stephen Dorff, ambientata negli Ozarks. La seconda stagione ha avuto come protagonisti Colin Farrell, Taylor Kitsch, Rachel McAdams e Vince Vaughn mentre nella prima stagione hanno recitato Matthew McConaughey e Woody Harrelson.