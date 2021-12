La quinta stagione di Cobra Kai sarà l’ultima?

Come vi avevamo già riportato il franchise di Cobra Kai è stato rinnovato per una quinta stagione, mentre tutti i fan sono in attesa dell’uscita della quarta, che debutterà su Netflix il 31 dicembre (a questo nostro articolo il trailer), e inizierà con Daniel e Johnny che fanno squadra per la prima volta, mettendo da parte la loro rivalità che ha attraversato più di tre decenni.

Ora, questa settimana, i produttori di Cobra Kai, hanno parlato con Screen Rant dell’imminente Stagione 4, ma non solo, perché hanno anche rivelato alcuni dettagli su ciò che seguirà la quinta stagione di Cobra Kai.

Ci sarà un seguito dopo la quinta stagione di Cobra Kai?

Josh Heald, uno dei produttori e showrunner di Cobra Kai, ha spiegato che effettivamente c’è altro da raccontare dopo la quinta stagione, anche se, per ora, Netflix non ordinato altro.

“Abbiamo altro oltre la Stagione 5. Non stiamo scrivendo fino alla fine della serie nella Stagione 5 in questo momento. Non possiamo credere di aver girato due stagioni dello show quest’anno. Nelle nostre menti è pazzesco credere quanto siamo più avanti nella storia rispetto a quello che il pubblico ha visto finora. La stagione 5 è un’altra enorme stagione con un sacco di sapori nuovi e un sacco di cose che non avete ancora visto nello show. E non è la fine.”

Il co-creatore Jon Hurwitz ha aggiunto:

“Avete visto Johnny e Daniel interagire per alcune stagioni e un’ondata di film molto, molto, molto tempo fa, e avete visto scorci di loro che possono andare d’accordo ed essere sulla stessa pagina e li avete visti tirare pugni in un attimo. Quindi tutto è possibile con loro due insieme. Sono uniti contro il nemico comune in questo momento. E le loro intenzioni sono tutte positive con quello che vogliono fare, ma vediamo com’è per questi due ragazzi lavorare insieme con lo stesso obiettivo, con i loro diversi approcci. Possono unire le loro forze in un modo che sarà produttivo e senza intoppi, o ci saranno degli ostacoli sulla strada? E questo è ciò che la gente dovrà aspettarsi durante la quarta stagione.”

Per chi non lo sapesse, Cobra Kai si svolge oltre 30 anni dopo gli eventi dell’All Valley Karate Tournament del 1984 con la continuazione dell’inevitabile conflitto tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). La serie ha recentemente ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards 2021, tra cui Miglior serie tv commedia, Miglior performance degli stunt, Miglior editing audio e Miglior mixaggio audio.

