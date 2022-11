Black Panther: Wakanda Forever, il capitolo finale della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, sta dominando nelle sale italiane, spinto anche dall’emotività legata al mito del personaggio interpretato dal compianto Chadwick Boseman. All’interno del secondo film dedicato all’eroe wakandiano sono stati introdotti anche nuovi personaggi che avranno un futuro all’interno del franchise, come il temibile Namor. Ad esser particolarmente attesa dai fan era anche la giovane Riri Williams, genio adolescente che da tempo è considerata l’erede spirituale di Iron Man, ruolo che dovrebbe rivestire appieno nella sua futura serie in arrivo su Disney+, Ironheart. Nel film diretto da Ryan Coogler abbiamo visto un primo passo della ragazza nella comunità supereroica del Marvel Cinematic Universe, con la creazione della sua prima armatura. Parlando proprio di questo aspetto, l’interprete di Riri Williams, Dominique Thorne, ha svelato che l’armatura in Black Panther: Wakanda Forever è stata realizzata senza effetti speciali.

Dominique Thorne parla dell’armatura di Riri Williams per Black Panther: Wakanda Forever

Precisazione importante, considerato che in film spettacolari come quelli del Marvel Cineamtic Universe l’utilizzo di modelli generati tramite la CGI è una consuetudine, Durante una recente intervista con Variety, Dominique Thorne ha invece svelato che l’armatura di Riri in Black Panther: Wakanda Forever è stata realizzata in modalità practical, ossia un modello reale.

Esperienza che ha richiesto all’attrice un discreto sforzo fisico, considerato che il modello della Mark I di Riri Williams aveva un peso di circa duecento chili.

Diversamente da altre armature che potrebbero essere introdotte in futuro tramite effetti visivi, la Mark I era totalmente practical. Sentirne il peso sul mio corpo e capire come farla muovere, veniva da pensare che fosse ingombrante, ma quando la si indossa, si pensa solo ‘Oh, è davvero costruita con intelligenza, tutte le articolazioni sono libere e posso muovermi liberamente. Ma è anche dannatamente pesante! E può volare? Wow’. Questo ti spalanca le porte su come vede le cose Riri e come pensa, quello che lei vede come possibile e come lo realizza.

Il primo modello dell’armatura è tradizionalmente il più complesso, come aveva scoperto anche Tony Stark in Iron Man (2008). Riri Williams, dopo avere costruito la sua Mark I, avrà modo di migliorarne il design all’interno di Ironheart, la serie in arrivo su Disney+ che la vedrà protagonista assoluta. Oltre a questa serie, considerata la sua affinità con Iron Man è legittimo pensare di vederla tra i protagonisti anche di Armor Wars, il film ispirato alla saga fumettistica La Guerra delle Armature che vedrà al centro della storia Rudy War Machine Rhodes.

