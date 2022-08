Il futuro della DC al cinema e sul piccolo schermo continua a essere sempre più nebuloso dopo la fusione tra Warner Bros e Discovery. La notizia della cancellazione di Batgirl, film che avrebbe dovuto vedere Leslie Grace nei panni della nota eroina dei fumetti, non è stata accolta positivamente dai fan, che hanno criticato aspramente la major. Sulla questione sono intervenuti anche i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, definendosi scioccati e rattristati dalla notizia.

La reazione dei registi alla cancellazione di Batgirl

Il duo ha postato un lungo messaggio su Instagram in cui ha voluto ringraziare lo staff e il cast che si è impegnato con grande passione e umiltà in questo progetto. Lavorare a un film per la DC ha rappresentato per loro un grande onore, essendo stati da sempre dei fan, e la notizia della cancellazione li ha presi alla sprovvista, lasciandoli scioccati e rattristati, ma al tempo stesso con la speranza che prima o poi la loro visione verrà condivisa con il pubblico.

I motivi attorno alla cancellazione del film sono stati molteplici (noi abbiamo cercato di fare chiarezza) ma per i fan rimane il rimpianto di non aver potuto vedere il team up tra Batgirl e il Batman di Michael Keaton. Inizialmente previsto soltanto per HBO Max, per un momento si è pensato a una release cinematografica, seguendo l’esempio di The Batman, ma tutto è andato in fumo.

In Batgirl ci sarebbe stato anche il ritorno del commissario Gordon di J.K. Simmons, direttamente dallo SnyderVerse, e il debutto di Brendan Fraser nei panni di Firefly, noto villain dei fumetti. La sua origin story sarebbe stata leggermente cambiata. Adesso regna la confusione sul futuro: The Flash non verrà cancellato, nonostante la controversa situazione di Ezra Miller, ma il Batman di Keaton e la Supergirl di Sasha Calle potrebbero non avere lunga vita.