La Ruota del Tempo arriva su Prime Video a novembre

Amazon Prime Video ha confermato che la serie fantasy La Ruota del Tempo basata sull’omonima serie di romanzi best-seller, arriverà tra poche settimane. Come confermato via comunicato stampa, i primi tre episodi della prima stagione saranno disponibili da venerdì 19 novembre, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì, sino al finale di stagione previsto il 24 dicembre.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete da subito utilizzare questo link.

Trasposizione della serie di romanzi di Robert Jordan e Brandon Sanderson pubblicati in Italia da Fanucci Editore e rieditati l’anno scorso in una nuova edizione presentata a Lucca Comics and Games 2019 (qui in offerta speciale), lo show è ambientato in un mondo epico in cui la magia esiste per davvero e solo alcune donne possono utilizzarla. La storia segue Moiraine (interpretata dall’attrice Rosamund Pike) , componente di una organizzazione tutta al femminile davvero molto potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Da quel momento prenderà il via un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali parrebbe essere il Drago Rinato, destinato a salvare (o distruggere) l’umanità intera.

Co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins. Nel team si aggiungono Larry Mondragon e Rick Selvage di Iwot Productions, assieme a Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz, che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike figura come produttrice con Harriet McDougal e Brandon Sanderson nelle vesti di consulting producer. Nel cast, troviamo anche Daniel Henney come Lan, oltre a Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski nel ruolo di Rand, Marcus Rutherford come Perrin e Barney Harris nel ruolo di Mat.