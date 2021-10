La Ruota del Tempo: ecco il trailer ufficiale dell’epica serie fantasy

Grandi notizie per i fan de La Ruota del Tempo. Amazon Prime Video ha diffuso in queste ore il trailer ufficiale della serie fantasy basata sull’omonima serie di romanzi best-seller. I primi tre episodi saranno disponibili a partire da venerdì 19 novembre per poi essere distribuiti a cadenza settimanale sino al finale di stagione, in uscita il 24 dicembre.

Utilizzando il player 360 di YouTube e l’audio spaziale surround, il trailer di La Ruota del Tempo offre ai fan un’esperienza coinvolgente che consente loro di visualizzare il tradizionale trailer in 2D attraverso una “ruota” virtuale e tridimensionale.

Il trailer con audio spaziale offre ai fan un’esperienza ancor più coinvolgente quando gli oggetti appaiono da entrambi i lati della “ruota”. Il risultato è un utilizzo unico della tecnologia esistente, in grado di creare un’esperienza diversa da qualsiasi altra, che offre molteplici esperienze di visualizzazione per i fan della serie.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La ruota del tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television. Sono stati oltre 90 milioni i libri venduti in tutto il mondo.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete da subito utilizzare questo link.

La Ruota del Tempo: l’epica sci-fi prende vita sul piccolo schermo

Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

In attesa della serie, potete recuperare la trasposizione della serie di romanzi di Robert Jordan e Brandon Sanderson pubblicati in Italia da Fanucci Editore. La trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.