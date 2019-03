La sceneggiatura di Flash Gordon è pronta, ma andrà in produzione ora che è proprietà Disney?

La sceneggiatura di Flash Gordon è pronta per essere mandata in produzione: quanto influenzerà questa pellicola l'acquisizione di Disney della Fox?

Da qualche mese si parla della possibile produzione di un nuovo film di dedicato a Flash Gordon. Il noto eroe infatti manca dai grandi schermi da molto tempo e in questa epoca di revival e reboot avrebbe sicuramente da dire la sua in una nuova opera cinematografica. Secondo aggiornamenti recenti sembra che finalmente una sceneggiatura di Julius Avery sia pronta per essere mandata in lavorazione e mancherebbe solo il “via libera” da parte della Fox per iniziare i lavori.

Ma come ben saprete, ora Fox è di proprietà di Disney, e la sceneggiatura, a detta dello stesso scrittore, è prettamente hardcore. Visto che la compagnia di Mickey Mouse detiene i diritti di Flash Gordon, non sappiamo a quest punto se il film vedrà mai la luce.

Come dice Boys Kit, inviato del The Hollywood Reporter, lo scorso annoso Avery aveva firmato come sceneggiatore e regista di Flash Gordon per Fox, ma con l’acquisizione recente non ci è dato sapere lo stato in cui la pellicola si trova.

Ora non ci resta che attendere, sperando che la produzione del nuovo Avatar non monopolizzi l’attenzione di Disney (visto che si prevede un grande incasso per quel film), e che lascino aperte le porte a pellicole come questa di Flash Gordon, che potrebbe rendere felici molti fan che attendono con ansia il suo ritorno.

Flash Gordon è un personaggio immaginario dei fumetti, comparso nella serie omonima di Alex Raymond dal 1934. Dopo aver salvato il pianeta Terra dallo scontro con un pianeta in rotta di collisione di nome Mongo, Flash Gordon, la sua fidanzata Dale Arden e l’amico di sempre Dottor Zarro, si troveranno su un pianeta alieno alle prese con popolazioni di ogni tipo, sottomesse dal perfido Ming. Dopo gli anni 40, la serie si sposterà su altre avventure interplanetarie, vedendo Flash Gordon come un pilota spaziale tra i tanti, alle prese con mille avventure. Il personaggio è comparso anche in alcuni serial (tre con Buster Crabbe) e film (dei quali alcuni sono delle versioni condensate delle serie tv). Infine, Flash Gordon si è visto anche nella serie tv del 1954 e nella più “recente” del 2007.