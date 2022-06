Quando sentiamo parlare di J.R.R. Tolkien, pensiamo subito alla trilogia letteraria fantasy de Il Signore degli Anelli, il cui franchise audiovisivo comprende i tre film diretti da Peter Jackson, la trilogia prequel Lo Hobbit e la prossima serie di Prime Video, Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Ora è arrivata una notizia importante e inaspettata per tutti i fan, una novità che lascerà gli appassionati dell’autore con la voglia di saperne di più. Il 10 novembre 2022 approderà nelle librerie un nuovo libro edito da HarperCollins, il cui titolo originale è The Fall of Númenor (La Caduta di Númenor). L’opera in lingua inglese raccoglie in sé tutte le storie dedicate alla Seconda Era dell’immaginaria Terra di Mezzo. Parliamo, dunque, dello stesso periodo della nuova serie degli Amazon Studios in uscita il 2 settembre 2022.

Númenor in un'immagine ufficiale della serie di Prime Video

La Seconda Era de Gli Anelli del Potere, dal libro alla serie TV

La Caduta di Númenor è un volume interessante perché si propone di raccontare la Seconda Era, un tempo che ha avuto poco spazio nel franchise, anche visto che Il Signore degli Anelli è ambientato nella Terza Era. Il punto di partenza per la realizzazione della raccolta, il cui obiettivo è quello di donare al pubblico una cronaca coerente degli eventi relativi al periodo, sono stati proprio i racconti di Tolkien. Ogni accadimento citato ne Le Appendici de Il Signore degli Anelli, nei romanzi incompiuti e nelle storie brevi dello scrittore è stato riportato in ordine cronologico, dando così ai fan un quadro semi-completo sulla Seconda Era. Per quanto riguarda il suo interno, La Caduta di Númenor include ben 11 immagini a colori e dozzine di schizzi a matita dell’artista tolkieniano Alan Lee, il quale ha dichiarato:

È un piacere poter esplorare la Seconda Era in modo più dettagliato e conoscere meglio gli eventi oscuri e antichi, le alleanze e i disastri che hanno portato alle storie della Terza Era. La caduta di Númenor mi ha dato la possibilità di scavare un po’ più a fondo nella ricca storia della Terra di Mezzo.

Come riportato anche da comicbook.com, Alan Lee è noto per essere stato il primo ad aver illustrato i libri de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Inoltre, ha vinto un premio Oscar per la Migliore scenografia con Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, terzo capitolo della trilogia cinematografica.

L'anello in un'immagine ufficiale della serie di Prime Video

Anche Brian Sibley, colui che ha unito i numerosi testi in una sola opera, ha parlato del nuovo libro dedicato a Il Signore degli Anelli di Tolkien.

Sin dalla prima pubblicazione de Il Silmarillion, quarantacinque anni fa, ho seguito con passione la meticolosa cura e la ricerca di Christopher Tolkien nel pubblicare una formidabile storia degli scritti di suo padre sulla Terra di Mezzo. Sono onorato di aggiungere a questa autorevole biblioteca La caduta di Númenor. Spero che, mettendo insieme i fili dei racconti della Seconda Era in un’unica opera, i lettori possano scoprire – o riscoprire – il ricco arazzo di personaggi ed eventi che preludono al dramma della Guerra dell’Anello raccontato ne Il Signore degli Anelli.

Per il momento, lo segnaliamo, Bompiani – casa editrice che detiene i diritti di tutte le opere dello scrittore in Italia – non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale del volume in lingua italiana. Ricordiamo inoltre che J.R.R. Tolkien descriveva la Seconda Era della Terra di Mezzo come “l’età oscura“, facendo presente che “non molto della sua storia è [o deve essere] raccontata“.

La serie di Prime Video

Abbiamo già detto che Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video il 2 settembre 2022, ma cosa sappiamo della serie prequel? La nuova produzione è ambientata migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli e inizierà in un periodo di pace dovuto alla sconfitta di Morgoth, il maestro di Sauron. La serie racconterà le vite e le imprese dell’assortito cast di personaggi, ed esplorerà le Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno di Númenor. Non solo: affronterà fenomeni di grande rilevanza nell’immaginario di Tolkien e accaduti nel corso della Seconda Era. Tra queste, la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini.

Ne Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere non mancheranno gli orchi, di cui potete vedere le nuove immagini ufficiali. A quanto pare assisteremo a un cambiamento: rispetto agli esseri mostrati nella trilogia di Peter Jackson, gli orchi della serie saranno più intelligenti e intraprendenti. Ci saranno anche gli Ent, benigne creature vegetali, insieme a tanta azione.

Gli orchi in un'immagine ufficiale di IGN della serie di Prime Video

Di seguito potete leggere la descrizione ufficiale di Prime Video de Gli Anelli del Potere:

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Il prequel de Il Signore degli Anelli

Ricordiamo che Gli Anelli del Potere è basata sui racconti e romanzi di J.R.R. Tolkien, tra cui Il Silmarillion e Le Appendici. Il cast della serie comprende Robert Aramayo (Elrond), Maxim Baldry (Isildur), Nazanin Boniadi (il guaritore Bronwyn), Sophia Nomvete (la principessa nana Disa) e Morfydd Clark (Galadriel). Gli interpreti di cui sopra sono affiancati, tra gli altri, da Ismael Cruz Córdova (l’elfo silvano Arondir), Charles Edwards (l’elfo Celebrimbor), che avrà un ruolo centrale e misterioso nella serie, e Charlie Vickers (Halbrand). Infine, Megan Richards, Markella Kavenagh e Sir Lenny Henry saranno gli harfoots, ovvero gli antenati degli hobbit.

