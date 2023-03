A quanto pare la seconda stagione di House of the Dragon sarà più breve rispetto alla prima. Una notizia del genere non può far altro che alimentare nuove speculazioni in merito a quello che vedremo, anche se la scelta di muoversi lungo un range di episodi minore potrebbe tranquillamente essere dovuto al materiale di partenza (stiamo parlando di Fuoco e sangue, che potete recuperare su Amazon), o a qualche scelta relativa al futuro del progetto.

La seconda stagione di House of the Dragon avrà meno episodi della prima ma si pensa già alla terza

In base a quanto riportato da Deadline (tramite CBR), una fonte molto vicina ad HBO ha confermato che la seconda stagione di House of The Dragon avrà meno puntate rispetto alla precedente, per la precisione 8, anticipando che si tratterebbe di una scelta connessa con i piani già previsti di una terza stagione.

C’è ancora moltissimo da aspettare prima dell’arrivo di questo secondo arco narrativo, ricordandovi che la nuova stagione di House of The Dragon si sta preparando per entrare in produzione nel Regno Unito, con una probabile premiere prevista per l’estate 2024.

Il sito ha quindi specificato che i piani originari nei confronti della stagione 2 hanno visto parecchi cambiamenti e spostamenti, in relazione agli eventi di trama proposti. Di base alcune svolte (come battaglie e momenti simili) sarebbero state spostate nella stagione 3, confermando piani a lungo termine per il prequel. Una decisione guidata principalmente da alcuni bisogni narrativi quindi, piuttosto che da elementi esterni come i costi. Non è la prima volta che si parla di 3 o 4 stagioni con House of the Dragon, dato che i creatori stessi avevano anticipato un obiettivo del genere fin dall’inizio della messa in onda.

Secondo Deadline, inoltre, questa mossa viene direttamente dalle fila di HBO, con l’idea di pensare a uno show più a lungo termine, mirando a prolungarne la durata e arrivando, forse, al numero di stagioni sperate inizialmente. Da ciò il taglio della seconda parte e la riscrittura di alcuni eventi che dovrebbero ritornare più avanti.