La serie di Netflix The Witcher terminerà dopo aver adattato l’intera saga letteraria

La serie di Neflix The Witcher non proseguirà oltre i libri della Saga di Geralt di Rivia (recuperate il primo libro su Amazon) dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. La showrunner della serie, Lauren Schmidt Hissrich, prevede infatti di terminare The Witcher dopo aver adattato ogni libro da cui è tratta.

La serie di Neflix The Witcher rimarrà fino all’ultimo fedele ai libri di Andrzej Sapkowski

The Witcher è iniziato con un racconto pubblicato nel 1986, seguito da due raccolte di racconti, cinque romanzi della saga principale e un prequel ambientato tra gli eventi della prima raccolta. Protagonista è Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill nell’adattamento di Netflix, un cacciatore di mostri con un passato oscuro.

La prima stagione, uscita per Netflix nel 2019, ha fatto riferimento ai racconti Il guardiano degli innocenti e La spada del destino mentre The Witcher Stagione 2, uscito il 17 dicembre (leggete la nostra recensione a questo articolo) ha adattato invece gli eventi di Il Sangue degli Elfi, il romanzo che per primo si è discostato dal formato della raccolta di racconti e ha abbracciato quello del romanzo vero e proprio. Per quanto riguarda la terza stagione, le sceneggiature sono già state scritte.

Secondo le ultime dichiarazioni di Lauren Schmidt Hiss, la serie non proseguirà oltre l’ultimo libro della saga creata da Andrzej Sapkowski:

“Ho sempre detto che voglio terminare le nostre storie nello stesso punto in cui Andrzej Sapkowski ha terminato le sue. Non sento il bisogno di continuare a creare storie dopo la sua fine intenzionale.”

Tuttavia, la showrunner ha aggiunto che rimane aperta a essere un po’ flessibile con la linea temporale perché l’autore non ha rivelato piani futuri:

“La cosa divertente è che, naturalmente, da quando abbiamo lavorato alla serie, ha effettivamente rilasciato due nuovi libri. Facciamo approssimativamente un libro a stagione, ma ci assicuriamo anche che le storie di quel libro siano migliori in quella stagione del nostro show televisivo. Quindi a volte spostiamo un po’ i pezzi degli scacchi. C’è una grande storia di Il sangue degli Elfi che faremo nella terza stagione, per esempio. Oppure c’era una storia breve che non potevamo inserire nella Stagione 1, così l’abbiamo messa nella Stagione 2. Cerchiamo di essere abbastanza flessibili con questo.”

Vi ricordiamo che Netflix sta attualmente sviluppando una serie prequel, The Witcher: Blood Origin, creata da Declar de Barra (The Originals e sceneggiatore di un episodio di The Witcher), composta da 6 episodi e ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima della serie madre. Racconterà gli eventi che portarono alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si unirono per diventare uno.