La serie Exit ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo

La serie Exit: Il Gioco, intelligente puzzle game che grazie ai suoi rompicapo permette di ricreare l’esperienza di gioco di una escape room, ha registrato la vendita di oltre quattro milioni di copie. La notizia è stata diffusa da Kosmos, l’editore del gioco, che con un tweet ha sottolineato il raggiungimento di questo importante successo […]

La serie Exit: Il Gioco, intelligente puzzle game che grazie ai suoi rompicapo permette di ricreare l’esperienza di gioco di una escape room, ha registrato la vendita di oltre quattro milioni di copie. La notizia è stata diffusa da Kosmos, l’editore del gioco, che con un tweet ha sottolineato il raggiungimento di questo importante successo commerciale.

Exit: The Game è stato pubblicato per la prima volta nel 2016, la risposta del pubblico verso questo titolo è stata fin da subito molto positiva e questo ha portato l’editore a pubblicare via via sempre più espansioni del gioco e successive localizzazioni nei mercati esteri.

WOW! Il marchio “#EXIT – The Game” si classifica al primo posto tra i giochi più forti in termini di entrate in euro da gennaio a giugno 2019 nella prima metà del 2019.*

In tutto il mondo, i giochi EXIT hanno venduto oltre 4 milioni di copie.

*Fonte: Eurotoys / npd group Germany, gioco di sub-market

In Italia è possibile trovare il gioco nel catalogo di Giochi Uniti, che fino ad ora ha pubblicato 11 titoli appartenenti a questa serie.

Nel 2017 il gioco ha conquistato anche una nomination allo Spiel des Jahres che testimonia anche l’apprezzamento della critica nei confronti di questa serie di puzzle game.

Per chi non conoscesse Exit: Il Gioco, si tratta di una serie che vi permetterà di replicare ad un prezzo contenuto l’esperienza di gioco di una escape room, che potrà essere giocata in solitario o in gruppo.

Ogni scatola esplorerà una certa storia (Exit: Il Tesoro Sommerso, Exit: La Tomba del Faraone, Exit: Omicidio Sull’Orient Express, ecc…) e avrà una durata media di 90 minuti in cui cercare di risolvere gli enigmi proposti. Per risolvere la trama sarà necessario manipolare alcune componenti del gioco modificandole in modo permanente.

Nonostante l’autoconclusività di ogni capitolo e la conseguente impossibilità di rigiocarlo, la serie Exit rimane uno dei best seller di questo genere.