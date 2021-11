La serie più vista di Netflix? A sorpresa non è Squid Game

Squid Game è un drama coreano di sopravvivenza in cui un gruppo di 456 persone indebitate si sfidano a giochi per bambini nella speranza di vincere un enorme premio in denaro. Uscito su Netflix il 17 settembre è nato da un’idea del regista Hwang Dong-hyuk e il titolo fa riferimento a un popolare gioco per bambini coreano che utilizza una tavola a forma di calamaro.

Qual è la serie più vista di Netflix?

Squid Game ha avuto fin da subito un’impressionante successo in tutto il mondo e, recentemente, il regista ne ha annunciato la seconda stagione (leggete anche questo nostro articolo per tutti i dettagli). Per molto tempo il drama ha dominato Netflix, almeno fino a oggi, quando You ha rubato il titolo di serie più vista su Netflix.

Il mese scorso, Netflix aveva annunciato un cambiamento radicale nel modo in cui avrebbe condiviso i suoi dati di visualizzazione, passando da una metrica basata sulla visione in cui il servizio di streaming contava chiunque avesse guardato più di due minuti a una che rivelava il numero totale di ore guardate.

I dati che utilizzano questa nuova misurazione hanno rivelato che, secondo Netflix, gli spettatori (più di 142 milioni di famiglie) hanno guardato 1,65 miliardi di ore di Squid Game nei suoi primi 28 giorni sulla piattaforma. Cosa significa questo? Che Squid Game è stato il programma televisivo più visto nei suoi primi 28 giorni sulla piattaforma con un ampio margine, con Bridgerton Stagione 1 al secondo posto con 625 milioni di ore.

Parliamo però al passato perché You, la serie televisiva statunitense di genere thriller psicologico basata sul romanzo You (Tu), nonché sul suo seguito Hidden Bodies, scritti da Caroline Kepnes, è riuscita a detronizzare Squid Game. Nielsen ha infatti riportato che You è stato trasmesso in streaming per oltre 2,6 miliardi di minuti in totale, facendo così slittare il drama coreano al secondo posto.

Questo non mette assolutamente in dubbio il successo di Squid Game e sono molti ad aspettare la seconda stagione che però non ha ancora una data di uscita. Non lasciatevi sfuggire la Guida per scoprire tutti i segreti di Squid Game disponibile su Amazon!