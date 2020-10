La serie su Obi Wan Kenobi: ricominciano le riprese

La serie su Obi Wan Kenobi, produzione tragata Disney+, è stata rallentata da continue modifiche dello staff, riscritture e, per finire, sospesa a causa della pandemia di COVID-19, ma finalmente avrà un programma di riprese più concreto.

L’attore principale, Ewan Mcgregor, ha affermato al Graham Norton Show che le riprese della serie su Obi Wan Kenobi dovrebbero iniziare in tempo per la produzione di Star Wars nel Marzo 2021. La casa di produzione Disney aveva dato come periodo di riferimento per la pubblicazione della serie solo per una finestra vaga nel 2021. Ci vorrà un po’ prima di vedere il risultato finale, quindi, ma questo suggerisce che l’attesa non sarà così lunga come temuto dai fan.

La serie sarà diretta dalla veterana di The Mandadlorian Deborah Chow. Sebbene sia presto per avere delle anticipazioni sulla trama, The Star Wars Show ha rivelato che la serie su Obi Wan Kenobi avrà luogo otto anni dopo La vendetta dei Sith, undici anni prima degli avvenimenti narrati nel film Una nuova speranza. La serie Diney+ collegherà, quindi, le due trilogie, mostrando la vita del maestro Jedi in fuga dall’ordine 66. Questa serie TV, sebbene non sarà la prima produzione ponte tra prodotti preesistenti nel franchise di Star Wars, sarà l’unica a vedere uno degli attori principali dei film vestire nuovamente i panni del proprio ruolo nella saga.

Naturalmente, la dichiarazione di Ewan Mcgregor non presuppone ulteriori ritardi, sebbene ci sia ancora molta incertezza data la pandemia in corso e l’aumento vertiginoso dei nuovi contagi in tutto il mondo. Non ci sarebbe da sorprendersi, quindi, se la produzione dovesse tardare ulteriormente. C’è, tuttavia, la sensazione che Disney farà di tutto per mantenere attiva la produzione, avendo bisogno urgente di nuovi show da mettere sul proprio servizio di streaming, soprattutto di titoli di alto profilo come la serie su Obi Wan Kenobi, dati i numerosi rinvii avvenuti nel 2020.