Corto Maltese è pronto a diventare una serie tv che vedrà luce grazie anche alla mano e alla fantasia dello scrittore, sceneggiatore e produttore esecutivo Frank Miller. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Era da tempo nell’aria ma adesso è ufficiale! Le avventure del marinaio più famoso del mondo, creato dal genio artistico di Hugo Pratt, prenderanno vita in una trasposizione cinematografica! Frank Miller si è detto da sempre amante delle opere di Hugo Pratt, tanto da voler prendere parte a questo grande progetto con altrettanto entusiasmo.

Secondo quanto riportato, questa nuova produzione avrà al centro della scena le storie prime avventure caraibiche di Corto. Tuttavia, suppur troveremo alcuni dei personaggi noti di Hugo Pratt come Rasputin, Madame Java, Bocca Dorata, Morgana, Tiro Fisso, Tarao e Tristan Bantam, preparatevi ada alcuni interessanti novità. Infatti, l’inizio del primo episodio sarà un omaggio alla Ballata del mare salato.

Dopo aver cercato di acquistare una barca per prendere il largo, Corto Maltese viene arrestato dai soldati di Belize City per ordine di qualcuno cui Corto ha pestato i piedi. I militari legano Corto a una zattera e lo mandano alla deriva trascinato dalla Corrente del Golfo. Sanno che questa lo trasporterà al largo, garantendogli una morte lenta e dolorosa sotto l’implacabile sole tropicale. Corto viene miracolosamente salvato da Rasputin e si ritrova ancora una volta tra due pulsioni contrapposte: da una parte ha un’occasione d’oro per sfuggire ai suoi misfatti e scappare, ma dall’altra è anche tentato dall’audacia di una nuova avventura: e vede nei piani di Rasputin un modo per fare un patto con il suo amico/nemico.