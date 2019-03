La serie tv de La Torre Nera ha trovato il suo Roland Deschain

L'adattamento seriale di Amazon dedicato ai romanzi di Stephen King, La Torre Nera, ha finalmente trovato in Sam Strike il suo protagonista.

L’adattamento seriale di Amazon dedicato ai romanzi di Stephen King, La Torre Nera, ha finalmente trovato in Sam Strike, già visto in Nightflyers, il suo protagonista. In sviluppo da più di un anno la serie avrà inoltre come co-protagonista Jasper Pääkkönen (Vikings), probabilmente nei panni del personaggio di Marten.

Separata dal film prodotto negli scorsi anni e più attinente alla trama dei libri , la serie tv dovrebbe raccontare le vicende precedenti alle avventure scritte da King: sarà quindi possibile scoprire le storie legate ad un Roland giovane ed indagare su cosa successe nel suo primo incontro con L’uomo in Nero oltre ad avere dettagli sui primi amori e su quando iniziò ad impugnare la sua iconica pistola.

La serie tv sarà prodotta dallo showrunner, Glen Mazzara, e da MRC. Il progetto molto probabilmente si ispirerà ai fumetti usciti anni fa, che vedevano un giovane pistolero approcciare quel mondo intriso di magia oscura, scienza e un po’ di sano e vecchio western. I romanzi di Stephen King sono in totale otto e mescolano tematiche dark fantasy, fantascientifiche e horror, inserendo il tutto dentro una cornice western davvero ben definita.

L’attore Sam Strike proviene da un ruolo da protagonista all’interno della serie Nightflyers prodotta dalla collaborazione tra SyFy e Netflix, ispirata al libro di George R.R. Martin. Prima di ciò aveva lanciato la sua carriera con M.I. High e EastEnders. Comparirà in futuro anche nella miniserie HBO Chernobyl, mentre su Nightflyers manterrà la sua parte ma come Guest Star.

Pääkkönen invece è già stato visto come attore in Vikings nei panni di Halfdan il Nero, oppure nel film BlacKkKlansman di Spike Lee, uscito qualche tempo fa al cinema.

La notizia sarà sicuramente ben accettata dai fan della Torre Nera, che avevano visto nella rivisitazione cinematografica qualcosa di troppo distante dalle loro aspettative, e che non vedevano l’ora di scoprire una versione live-action del loro pistolero Roland Deschain.