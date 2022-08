Sono giorni concitati in casa Warner Bros. Discovery e nello specifico in quella DC. Dopo la cancellazione del film di Batgirl infatti è in atto una politica volta ad ottimizzare e rilanciare l’universo cinematografico e televisivo con un piano decennale dedicato agli eroi capeggiati da Batman, Superman e Wonder Woman. Per questo motivo tutti i progetti in fase di sviluppo starebbe per essere passati sotto un attento vaglio da parte del nuovo CEO David Zaslav e dei suoi collaboratori. Tuttavia, a dispetto delle voci circolate proprio negli scorsi giorni, la serie TV su Constantine sarebbe per il momento salva.

La serie TV su Constantine è salva… per il momento

Secondo quanto riportato dall’autorevole Deadline, la serie TV su Constantine sarebbe per il momento salva e lo sceneggiatore britannico Guy Bolton starebbe lavorando alacremente sul progetto definito “solido e in fase di completamento”. Cosa vogliano dire precisamente queste parole tuttavia non è dato saperlo anche perché uno dei motivi principali di frustrazione della nuova dirigenza (ma in realtà anche della precedente) sono legati ai tempi di gestazione di una serie di proprieties selezionate e messe in cantiere anni fa da J.J. Abrams e di cui di fatto non si è mai saputo nulla. L’outlet riporta che oltre Constantine anche Madame X (la serie su Madame Xanadu) sarebbe ancora in sviluppo mentre non si sa nulla di Justice League Dark.

Gli ultimi aggiornamenti, sempre soli, risalgono a molti mesi fa quando proprio la precedente dirigenza aveva chiesto ad Abrams di muoversi verso un protagonista differente da Keanu Reeves (visto nel film del 2005) e Matt Ryan che aveva interpretato Constantine in televisione e poi nell’Arrowverse. Il nome che era circolato quindi era stato quello di Sope Dirisu visto in Gangs of London.

Ricordiamo infine che HBO Max aveva già staccato la spina a Demimonde un altro progetto targato J.J. Abrams. Vedremo quanta fiducia verrà concessa al regista/sceneggiatore considerato anche il fatto che il lato horror/magico dell’Universo DC potrebbe davvero essere sfruttato per progetti realmente diversi rispetto al classico supereroismo.