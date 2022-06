Le avventure dei ninja più amati dai fan continuano. Finalmente anche la settima e l’ottava stagione di Naruto Shippuden sono sbarcate su Naruto Shippuden, anche questa volta completamente doppiate in italiano!

Entrambe le stagioni sono state prodotte da TV Tokyo e Studio Pierrot con la regia di Hayato Date. La settima stagione si chiama La Saga dell’Esacoda in azione ed è composta dagli episodi che vanno dal 144 al 151. La trama è incentrata sulla figura di Utakata, la forza portante della Lumaca a Sei Code.

L’ottava stagione si intitola La Saga dei due salvatori ed è composta dagli episodi che vanno dal 152 al 175. Gli episodi narrano dell’assedio di Pain ai danni di Konoha e dello scontro tra quest’ultimo e Naruto Uzumaki.

Il manga di Naruto (recuperatelo su Amazon!) è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga. Naruto, con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito sempre da Planet Manga.

A fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga e a questo articolo potete leggere tutti i dettagli.

Dal manga sono state tratte due serie anime entrambe prodotte dalla Pierrot. Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

Vi riproponiamo la sinossi dell’opera:

Orfano dalla nascita, Naruto Uzumaki è un ninja del Villaggio della Foglia, a cui piace fare dispetti in giro per attirare l’attenzione. Sebbene abbia solo dodici anni, già sogna di diventare un Hokage, ossia il ninja a capo del villaggio. Da sempre bambino emarginato, Naruto scopre quasi per caso la ragione per la quale tutti lo tengono a distanza: dentro di lui è sigillato lo spirito della Volpe a Nove Code, un gigantesco demone sovrannaturale che anni addietro aveva raso al suolo la Foglia. Dopo essere entrato all’Accademia ninja, Naruto viene inserito nel gruppo 7, composto da Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, e guidato dal maestro Kakashi Hatake. Fra molteplici avventure in paesi dalle diverse culture e combattimenti avvincenti contro avversari pericolosi, inizia per Naruto un viaggio alla scoperta di se stesso, delle sue origini, del valore dell’amicizia e dell’onore di essere ninja.